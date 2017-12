Lanchonete da Cidade serve novas entradas, sanduíches e sobremesas

Foto: Ricardo d’Angelo/divulgação

O ‘X-Calabresa’ (R$ 22; foto), montado no pão francês redondo com hambúrguer de calabresa artesanal, queijo da casa e vinagrete rústico; e as ‘Crispy Wings’ (R$ 26), asinhas de frango crocantes, estão entre as novidades da Lanchonete da Cidade, com menu revisado pelo chef e novo sócio da rede Benny Novak.

R. Coropés, 51, Pinheiros, 3812-9508.

Cafés

King of the Fork

Tudo ali remete ao universo das bikes, dos acessórios à venda aos bonés de ciclista pendurados na parede. No cardápio, além do bom expresso (R$ 4,50), há sanduíches na ciabatta (R$ 22/R$ 24), quiches (R$ 19) e pão de queijo mineiro (R$ 5). Para adoçar, cookie de chocolate triplo (R$ 7,50) e waffle com Nutella (R$ 12). R. Artur de Azevedo, 1.317, Pinheiros, 2533-9391. 10h/20h (sáb., 9h/18h; fecha dom.). Cc.: todos. Cd.: todos. www.kingofthefork.com.br

Chás

Chá Yê

As prateleiras desta casa aconchegante estão repletas de caixinhas com ervas e utensílios. Assim como as bebidas – chás provenientes de 12 regiões da China – a influência na cozinha vem do oriente. No almoço, há menu executivo (R$ 25/R$ 39), com entrada e mais prato principal, como um delicado ‘Won Ton’ com carne de porco. Por mais R$ 6, é possível acompanhar a refeição com chá do dia. R. Fradique Coutinho, 344, Pinheiros, 3360-7003. 12h/18h (5ª a sáb., até 23h; dom., 13h/17h; fecha 2ª). Cc.: todos. Cd.: todos. www.chaye.com.br

Doces

Sweet Café

Nas mesinhas na calçada ou no pequeno salão, dá para provar um dos carros-chefes da casa: o ‘Contraste’ (R$ 21), com massa de brownie, musse de chocolate com caramelo salgado e creme de cumaru. A seleção traz também éclair, panna cotta (R$ 8, cada) e torta de pera com calda de caramelo (R$ 14). Também há itens de café da manhã preparados durante todo o dia, como ‘Ovo Beneditino’ (R$ 18), sanduíches e almoço executivo (R$ 48). R. Cristiano Viana, 72, Cerq. César, 2925-2655. 9h/18h (fecha 2ª). Cc.: todos. Cd.: todos.

Padarias

B.LEM Portuguese Bakery

A charmosa padaria prepara doces e salgados que seguem à risca os livros de receitas lusitanos. Lá, o sonho vira ‘Bola de Berlim’. A massa leve e fofinha vem recheada com creme de doce de leite ou de ovos (R$ 7,90, cada). Na dúvida, prove os dois e o bom pastel de Belém (R$ 6,40). Entre os pães de fermentação natural, leve para casa o alentejano (R$ 14,90) e o de azeitonas (R$ 17,40). R. Afonso Braz, 400, V. Nova Conceição, 2614-3933. 8h/20h. Cc.: todos. Cd.: todos. www.blembakery.com

Sanduíches

Bullguer

A lanchonete tem ambiente simples e chapa à vista dos clientes, comandada pelo chef Thiago Koch. Os lanches são montados com pão macio e hambúrguer de 100 gramas. O ‘Bullguer’, com queijo prato, picles e molho à base de páprica, sai por R$ 18. Acrescido de bacon, vira o ‘Lumberjack’ (R$ 18). O cardápio traz ainda hambúrguer de frango (R$ 18) e batatas fritas com páprica (R$ 9). R. Fradique Coutinho, 1.136, V. Madalena, 3360-4703. 12h/15h30 e 18h30/0h (sáb. e dom., almoço até 17h). Cc.: todos. Cd.: todos. www.bullguer.com

Especial

Festival de Food Trucks

O evento – dentro do Grande Prêmio São Paulo de turfe, no Jockey Club – vai ter de pastel a sanduíches, sorvetes e cervejas artesanais. Para as crianças: brinquedos e oficinas. Av. Lineu de Paula Machado, 1.263, Cidade Jardim, 2161-8300. Sáb. (30) e dom. (1º), 13h/19h. Entrada: grátis.

Sampa Gastronômica

Barracas, food trucks e bike food ocupam o parque com diferentes comidas, doces e bebidas, até domingo (1º). Entre as atrações, há música ao vivo e espaço kids. Parque Domingos Luís, s/nº, Jd. São Paulo. Hoje (29), 18h/22h; sáb. (30), 10h/22h; dom. (1º), 10h/20h. Entrada: grátis.