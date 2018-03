Lanchonete da Cidade lança ‘combos’ para o almoço e outras dicas do roteiro de Quitutes

Foto: Felipe Gombossy

Os almoços na Lanchonete da Cidade agora têm opção de menu fechado. Por R$ 29, o combo, diferente a cada dia, inclui hambúrguer, bebida e batata palito. A pedida de 6ª é o ‘Cooper Burguer’ (foto), que leva disco de carne temperado com molho inglês, cheddar, pepino e mostarda no pão preto. Al. Tietê, 110, Jd. Paulista, 3086-3399. 12h/1h (6ª e sáb., até 3h).

Confira outras dicas de Quitutes na cidade:

Cafés

Cafezal AASP

Fica no térreo do edifício histórico da Associação dos Advogados de São Paulo. No cardápio, é possível escolher o grão de café que será usado no preparo da bebida, coada na mesa (R$ 7). Há ainda drinques gelados, como o ‘Affogato’, com sorvete de creme, expresso e chantilly (R$ 13). A torta de frango (R$ 12) e o bolo gelado de coco (R$ 9) fazem boa companhia. R. Álvares Penteado, 151, Centro, 3291-9330. 8h30/19h30 (fecha sáb., dom. e fer.). Cc.: todos. Cd.: todos.

Doces

Confeitaria Christina

A casa, tocada por uma família austríaca desde 1972, é especializada em tortas e bolos alemães. O ‘Apfelstrudel’, de massa folhada e recheio de maçã (R$ 82,85, o quilo) também é preparado na versão zero açúcar (R$ 91,35, o quilo). A ‘Sachertorte’ (R$ 92, o quilo), de chocolate amargo e damasco, é fiel à receita do hotel de mesmo nome. R. Vieira de Moraes, 837, Campo Belo, 5561-2354. 8h/20h (sáb., até 19h; dom. e fer., 10h/19h);. Cc.: todos. Cd.: todos.

Padarias

Gêmel

Ignore o cheirinho de pão fresco e as tentações do balcão e suba as escadas, onde é servido o bufê de café da manhã (R$ 49,90, o quilo). Nas travessas, frutas, pães e bolos, como amêndoas, laranja, mandioca, banana e chocolate. Antes de sair, desça as escadas e escolha o sabor preferido para levar para casa (R$ 43,50, o quilo). Também vende pizzas em fatia, a partir de R$ 9,30. R. Teixeira da Silva, 446, Paraíso, 3895-5946. 6h/22h. Cc.: todos. Cd.: todos.

Salgados

Al Basha

Cozinha árabe comandada pela chef libanesa Marina Mattar Haddad, que prepara quibes (R$ 6), esfihas de carne, queijo, verdura e de zaatar com orégano e gergelim, (R$ 4, cada). No menu à la carte, há sanduíches, como o de falafel (R$ 17), e pratos ‘combinados’, como o que leva arroz sírio, dois espetos de kafta, tabule e homus (R$ 20,50). Av. Cardoso de Melo, 1.302, V. Olímpia, 2533-7014. 8h/16h (fecha dom.). Cc.: todos. Cd.: todos.

Sanduíches

A Chapa

O cheese salada (R$ 25) e o milk-shake Oreo (R$ 22, 300 ml) estão entre os campeões de pedidos. Para acompanhar, fique com a porção de fritas individual (R$ 15). Ainda prepara o ‘Garden Monster Burguer’, com hambúrguer de 200 g, salada, cebola, tomate e molho tártaro, servido aberto com batatas rústicas (R$ 40). Tem um cardápio para o café da manhã. Av. Lins de Vasconcelos, 1.353, Cambuci, 3399-2332. 8h/1h (6ª e sáb, até 3h). Cc.: todos. Cd.: todos.

Zé do Hamburger

Com dois andares, tem decoração em estilo dos anos 1950. O cliente pode montar o sanduíche com os ingredientes que escolher ou optar por uma das ‘Sugestões do Zé’, caso do ‘Zé Burger’, hambúrguer de picanha com queijo cheddar, cebola crua, alface, tomate e maionese (R$ 30,50), e do ‘James Dean’, hambúrguer de fraldinha com queijo, bacon, creme de cebola e maionese (R$ 31). De entrada, a porção de anéis de cebola custa R$ 25,70. R. Itapicuru, 419, Perdizes, 3868-4884. 12h/0h (6ª., até 2h; sáb., até 4h). Cc.: todos. Cd.: todos.

Sorvetes

Nostro Gelato

Os cremosos sorvetes de palito (R$ 7,50) ficam expostos e podem ganhar cobertura de chocolate (daquelas que endurecem), castanhas ou coco ralado (R$ 0,90, cada). Há também 44 sabores de sorvetes de massa (R$ 89, o quilo), como tapioca, doce de leite e tangerina. R. Antônio de Macedo Soares, 1.138, Campo Belo, 2532-2022. 11h/19h. Cc.: todos. Cd.: todos.