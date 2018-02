Graveola e o Lixo Polifônico e Jonas Sá lançam CDs no Sesc Pompeia; confira outros destaques de música

LEIA MAIS| Festival mistura nomes do sertanejo e do pop

Hoje (27)

Alceu Valença

Em apresentação acústica ao lado de Paulo Rafael (viola) e André Julião (sanfona), ele relembra sucessos como ‘Coração Bobo’ e ‘Anunciação’.

Caixa Cultural (80 lug.). Pça. da Sé, 111, metrô Sé, 3321-4400. Hoje (27), sáb. (28) e dom. (29), 19h15. Grátis (retirar ingresso às 12h do dia da apresentação).

Graveola e o Lixo Polifônico

Graveola e o Lixo Polifônico

O coletivo mineiro que passa por vários estilos apresenta as músicas do EP ‘London Bridge’, gravado em Londres. No show, eles também relembram músicas de outros trabalhos para celebrar dez anos de carreira.

Sesc Pompeia. Choperia (800 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. Hoje (27), 21h30. R$ 6/R$ 20. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Lara e Os Ultraleves

Ao lado de sua banda, a cantora Lara Aufranc interpreta músicas do álbum ‘Em Boa Hora’, o primeiro da carreira. Composições escritas em inglês e português têm influências de jazz e soul music.

Sesc Vila Mariana. Auditório (131 lug.). R. Pelotas, 141, 5080-3000. Hoje (27), 20h30. R$ 6/R$ 20. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Los Sebosos Postizos

Projeto capitaneado por músicos da Nação Zumbi, o grupo apresenta versões para músicas de Jorge Ben Jor. ‘O Telefone Tocou Novamente’ e ‘Minha Teimosia, Uma Arma pra te Conquistar’ são alguns dos sucessos que ganharam releituras.

Centro Cultural Rio Verde (400 lug.) R. Belmiro Braga, 119, Vila Madalena, 3459-5321. Hoje (27), 22h. R$ 50. Cc.: todos. (ingressos à venda pelo site www.sympla.com.br).

Marcel Powell

‘Só Baden’ é show do violonista concebido para homenagear seu pai, Baden Powell. Ele relembra músicas de sua autoria, entre eles ‘Berimbau’ e ‘Tempo Feliz’.

Sesc Belenzinho. Teatro (392 lug.). R. Pe. Adelino, 1.000, 2076-9700. Hoje (27), 21h. R$ 7,50/R$ 25. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Mauricio Pereira e Tonho Penhasco Trio

Nesta reunião, Maurício apresenta músicas do álbum ‘Pra Onde que Eu Tava Indo’ (2014). O trio também traz suas versões para músicas do disco. Ao fim, o grupo interpreta canções autorais.

Casa do Mancha (100 lug.). R. Felipe de Alcaçova, s/nº, V. Madalena, 3796-7981. Hoje (27), 21h (abertura, 20h). R$ 20. Cc.: não aceita. Cd.: M e V.

Saulo Duarte e a Unidade

Ele faz música pop com uma forte pegada de brega, carimbó e guitarrada. O cantor e sua banda apresentam músicas do CD ‘Quente’ (2014). Músicas do álbum de estreia, lançado em 2012, também são interpretadas.

Sesc Belenzinho. Comedoria (500 lug.). R. Pe. Adelino, 1.000, 2076-9700.Hoje (27), 21h30. R$ 7,50/R$ 25. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Xande de Pilares

O ex-integrante do Grupo Revelação apresenta as músicas do álbum ‘Perseverança’ (2014). Ele também interpreta os sucessos ‘Grades do Coração’ e ‘Deixa Acontecer’.

Carioca Club (1.030 lug.). R. Cardeal Arcoverde, 2.899, Pinheiros. 3813-8598. Hoje (27), 23h (abertura). R$ 30/R$ 35. Cc.: M e V. Cd.: todos.

Sáb. (28)

Alceu Valença

Ava Rocha

Ava Patrya Yndia Yracema’ é o nome de seu novo álbum. Com uma sonoridade experimental, o álbum traz músicas de sua autoria, como ‘Boca do Céu’ e ‘Você Não Vai Passar’. Marcos Campello (guitarra) a acompanha.

Casa de Francisca (44 lug.). R. José Maria Lisboa, 190,Jd. Paulista, 3052-0547. Sáb. (28), 22h30. R$ 44. Cc.: todos. Cd.: todos.

Far From Alaska

A banda potiguar foi um dos destaques da escalação nacional do Lollapalooza 2015. Eles apresentam o repertório de seu primeiro álbum, ‘modeHuman’ (2014).

Galeria Olido. Vitrine da Dança. Av. São João, 473, Centro, 3331-8399. Sáb. (28), 19h. Grátis.

Jards Macalé

Ao lado dos músicos Pedro Dantas (baixo) e Thomas Harres (bateria), o compositor faz show com músicas de toda a sua carreira. O poeta Omar Salomão, filho de seu parceiro Waly Salomão, participa do show.

Sesc Ipiranga. Teatro (200 lug.). R. Bom Pastor, 822, 3340-2000. Sáb. (28), 21h e dom. (29), 18h. R$ 6/R$ 20. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Jonas Sá

Jonas Sá

Violência e sexo são alguns dos temas de ‘BLAM!BLAM!’, segundo álbum do artista, já gravado por Gal Costa e Ava Rocha. Passeando pela sonoridade dos anos 1980, soul music e hip hop, o disco tem músicas como ‘Fundo de Olhar’.

Sesc Pompeia. Choperia (800 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. Sáb. (28), 21h30, R$ 6/R$ 20. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Nenhum de Nós

‘Sempre É Hoje’ é o título do mais recente trabalho da banda, que apresenta suas canções neste show.’Foi Amor’, ‘Estrela do Oriente’ e ‘Milagre’, escolhida como música de trabalho, são algumas das inéditas.

Cine Joia (992 lug.). Pça. Carlos Gomes, 82, metrô Liberdade, 3231-3705. Sáb. (28), 22h. R$ 50/R$ 60. Cc.: D,M e V. Cd.: todos.

Nu

O duo é formado por Ligiana Costa e Edson Secco. Transitando entre a música experimental e eletrônica, eles lançam seu primeiro álbum conjunto. Entre os destaques, está a versão para ‘Toxic’, sucesso de Britney Spears.

Serralheria (200 lug.). R. Guaicurus, 857, Lapa, 2592-3923. Sáb. (28), 23h59 (abertura, 22h). R$ 20/R$ 25. Cc.: todos. Cd.: todos.

Savannah Lima

Ex-vocalista da banda Didá, ela apresenta o show ‘Oferendas’. A apresentação é composta por músicas alheias e autorais que usam como base cânticos sagrados e referências à natureza, em especial às águas.

Sesc Campo Limpo. R. N. S. do Bom Conselho, 120, metrô Campo Limpo, 5510-2700. Sáb. (28), 20h30. Grátis.

Dom. (29)

Alceu Valença

Ellen Oléria

Em sua nova turnê, ‘Afrofuturista’, a cantora – que venceu a primeira temporada do reality show ‘The Voice’ – destaca a diversidade de ritmos do Brasil.

Sesc Itaquera. Palco da Orquestra Mágica (15.000 lug.). Av. Fernando do E.S. Alves de Mattos, 1.000, 2523-9200. Dom. (29), 15h. Grátis.

Fred Martins

Compositor já gravado por Ney Matogrosso, Maria Rita e Zélia Duncan, ele lança o álbum ‘Para Além do Meu Quintal’. O nome do disco é um verso extraído do poema ‘Noite de São João’, escrito por Alberto Caeiro, heterônimo de Fernando Pessoa. A obra foi músicada por Martins.

Teatro Décio de Almeida Prado (175 lug.). R. Cojuba, 45, Itaim Bibi, 3079-3438. Dom. (29), 19h. Grátis (ingressos disponíveis a partir de 14h).

Jards Macalé

Rodrigo Ogi

O rapper faz pocket show com músicas do álbum ‘Rá’ (2015), sucessor de ‘Crônicas da Cidade Cinza’ (2011). ‘Ha Ha Ha’ foi a faixa escolhida para se tornar clipe.

Sesc Interlagos. Pça. Pau Brasil (5.000 lug.). Av. Manuel Alves Soares, 1.100, 5662-9500. Dom. (29), 16h. Grátis.

Strobo

A dupla eletrônica paraense, formada por Léo Chermont e Arthur Kunz, apresenta músicas de seu terceiro álbum, ‘Mamãe Quero Ser Pop’ (2014).

Teatro Martins Penna (198 lug.). Lgo. do Rosário, 20, 2295-0401. Dom. (29), 19h. Grátis (retirar ingresso 1h antes).

2ª (30)

Walter Franco

Um dos compositores mais inventivos da MPB, ele continua a celebrar seus 70 anos. ‘Coração Tranquilo’ e ‘Feito Gente’ são alguns dos sucessos do artista.

Sesc Carmo. Restaurante I (190 lug.). R. do Carmo, 147, Metrô Sé, 3111-7000. 2ª (30), 19h. R$ 6/R$ 20. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

4ª (2)

Mauricio Manieri

O músico apresenta o show, ‘Jovem Coração’. Antigos sucessos, entre eles ‘Minha Menina’, estão no repertório.

Bourbon Street (400 lug.). R. dos Chanés, 127, Moema, 5095-6100. 4ª (2), 21h30 (abertura, 20h). R$ 50/R$ 85. Cc.: todos. Cd: todos.

5ª (3)

Inky

O grupo de rock formado em 2011 tem chamado a atenção na cena contemporânea. O quarteto destaca o repertório de seu álbum de estreia, ‘Primal Swag’.

Sesc Vila Mariana. Auditório (131 lug.). R. Pelotas, 141, 5080-3000. 5ª (3), 20h30. R$ 6/R$ 20. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Juçara Marçal

A cantora apresenta o repertório de seu primeiro disco solo, ‘Encarnado’ (2014), que acaba de ser lançado em vinil.

Serralheria (200 lug.). R. Guaicurus, 857, Lapa, 2592-3923. 5ª (3), 22h (abertura, 21h). R$ 20/R$ 25. Cc.: todos. Cd.: todos.

Planet Hemp

Planet Hemp

Com Marcelo D2 à frente, o Planet Hemp volta ao palco mostrando repertório registrado em seus três álbuns de estúdio. O primeiro deles, ‘Usuári0’, completa 20 anos em 2015.

Espaço das Américas (8.000 lug.). R. Tagipuru, 795, Barra Funda, 3864-5566. 5ª (3), 22h30 (abertura, 20h). R$ 120 (pista 1º lote)/R$ 180 (camarote 1º lote). Cc.: todos. Cd.: todos.

Especial

30 Anos da Rádio Rock

Titãs, Raimundos, Pitty e Raimundos, entre outros, participam do evento. Há espaço para as bandas Scalene e Nem Liminha Ouviu, representando a nova geração do rock nacional.

Nova Arena Anhembi (24.000 lug). Av. Prof. Olavo Fontoura, 1.209, Santana. Sáb. (28), 12h (abertura). R$ 80 (levando 1 kg. de alimento não perecível no dia do evento)/R$ 160. Vendas pelo site www.radiorock.com.br/30anos.

#MúsicaPraSerFeliz

O projeto celebra os 40 anos de carreira da compositora e flautista Léa Freire. O quinteto Vento em Madeira, do qual Léa faz parte, convida o pianista Amilton Godoy para a celebração. O repertório inclui músicas dos CDs do quinteto, além de composições inéditas de Léa e de Amilton. O espetáculo dará origem a CD e DVD.

Sesc Pompeia. Teatro (356 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. Hoje (27), 21h. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Baile do Molejão

O Grupo Molejo é a atração principal da festa. Além de apresentações dos grupos Bebe’Me’Scuta e Samba 90, há discotecagem de Leo Cury e Thomas Bassetto.

Casa das Caldeiras (1.200 lug.). Av. Francisco Matarazzo, 2000, Água Branca, 3873-6696. Sáb. (28), 16h (abertura). R$ 100/R$ 200. Vendas pelo site www.semhora.com.br. Cc.: todos.

Domingo Profano

O festival reúne as bandas Bratislava e Ventre, além do trompetista Guizado e da cantora Duda Brack.

Dissenso Lounge. R. Anhaia, 1180, Bom Retiro, 3334-4366. Dom. (29), 16h/22h. R$ 20/R$ 25. Cc.: todos. Cd.: todos.

Mostra Autoral Brasileiríssimos

Phill Veras e César Lacerda são os cantores e compositores que participam desta edição do projeto. Veras destaca músicas de ‘Carpete’ (2014), e César o repertório de ‘Paralelos e Infinitos’ (2015).

Mundo Pensante (150 lug.). R. 13 de Maio, 825, Bela Vista, 5082-2657. Hoje (27), 22h. R$ 20. Cc.: não aceita. Cd.: M e V.

Música Estranha

O evento chega hoje à Sala do Conservatório da Praça das Artes, com apresentações do Grupo de Percussão da Escola Municipal de Música, Abstrai Ensemble e do grupo belga Flat Earth Society, que faz trilha ao vivo para o filme ‘A Princesa das Ostras’ (1919). No sábado (28), o espaço cultural Nos Trilhos recebe a programação, com shows de bandas como Os Mulheres Negras. No domingo, último dia do festival, o Minhocão, a Avenida Paulista e o Mirante 9 de Julho recebem as atrações.

Programação no site www.musicaestranha.me

Nativa FM 18 Anos

A apresentação comemorativa é composta por grandes nomes da música sertaneja. As duplas Zezé Di Camargo & Luciano, Fernando & Sorocaba, Victor & Leo, além de Gusttavo Lima e Paula Fernandes, são alguns que sobem ao palco.

Villa Country (5.000 lug.). Av. Francisco Matarazzo, 774, Pq. da Água Branca, 3868-5858. Dom. (29), 12h (abertura). R$ 40 (1º lote pista)/R$ 80 (1º lote camarote). Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Sónar

O evento que mescla música e tecnologia vai até sábado (28). Além de conferências no Red Bull Station (Sónar+D) e de um festival de cinema no MIS (SónarCinema), o SonarClub é noite de shows com sete artistas em sua escalação. O duo apresenta músicas de seu álbum mais recente, ‘Born In The Echoes’ (2015). Há também o quinteto inglês Hot Chip, cujas batidas se tornaram referência no pop inglês por sua mistura com o indie rock.

Espaço das Américas (8.000 lug.). R. Tagipuru, 795, Barra Funda, 3864-5566. Sáb. (28), 20h (abertura). R$ 550. Cc.: todos. Cd.: todos.

Tributo ao Rei do Pop

No espetáculo, o artista Rodrigo Teaser interpreta Michael Jackson. ‘Billie Jean’, ‘Thriller’ e ‘Smooth Criminal’ estão no repertório da apresentação, que conta com elementos pirotécnicos e banda ao vivo.

Tom Brasil (1.800 lug.). R. Bragança Paulista, 1.281, Chác. S. Antônio, 4003-1212. Sáb. (28), 22h. R$ 70/R$ 190. Cc.: todos. Cd.: todos.

Música Clássica

Concerto Desenhado

A orquestra Jazz Sinfônica apresenta diversas trilhas para cinema, de filmes como ‘Guerra nas Estrelas’ (1977) e ‘Gladiador’ (2000). Os quadrinistas brasileiros Ivan Reis, Rafael Albuquerque, Cristina Eiko e Davi Calil, que darão sua interpretação artística de cada música na forma de desenhos feitos ao vivo e exibidos em telão. Fábio Prado rege.

Teatro Sérgio Cardoso (835 lug.). R. Rui Barbosa, 153, Bela Vista, 3288-0136. 4ª (2), 20h. R$ 10. Cc.: todos. Cd.: todos.

Coro Luther King

Martinho Lutero Galati rege o coro em concerto do projeto Cantador, Só Sei Cantar.

Auditório Ibirapuera. Foyer. Pq. Ibirapuera. Av. Pedro Álvares Cabral, s/nº, portão 2, 3629-1075. Sáb. (28), 18h. Grátis.

Fernando Dell Isola

O músico apresenta repertório com obras para Arciliuto, instrumento também conhecido como Arquialaúde.

Sesc Vila Mariana. Auditório (131 lug.). R. Pelotas, 141, 5080-3000. Sáb. (28), 18h30. Grátis.

O Homem dos Crocodilos + Édipo Rei

Encerrando a temporada lírica do Teatro São Pedro, as óperas de Arrigo Barnabé e Stravinski são encenadas conjuntamente. Caetano Vilela assina a direção cênica. Luiz Fernando Malheiro é o diretor musical e regente.

Teatro São Pedro (636 lug.). R. Dr. Albuquerque Lins, 207, S. Cecília, 3661-6529. Hoje (27), 20h; dom. (29), 17h. R$ 20/R$ 60 (esgotado). Cc.: todos. Cd.: todos.

Jazz Sinfônica

O concerto ‘Jazz Sinfônica – 25 Anos’ é o último que a orquestra faz na temporada. João Maurício Galindo e Fábio Prado são os regentes.

Auditório Ibirapuera (800 lug.). Pq. Ibirapuera. Av. Pedro Álvares Cabral, s/nº, portão 2, 3629-1075. Hoje (27) e sáb. (28), 21h. R$ 20. Cc.: todos. Cd.: todos.

Orquestra de Câmara da Osesp

Sob regência de Lee Mills, a orquestra apresenta ‘Grand Écart’, de Flo Menezes, e ‘Sinfonia para Cordas (Quinteto em Fá Maior, WAB 112)’, de Anton Bruckner.

Sala São Paulo (1.484 lug.). Pça. Júlio Prestes, 16, Luz, 3223–3966. Dom. (29), 16h. R$ 71. Cc.: todos. Cd.: todos.

Osesp: Antunes e Chamayou

Celso Antunes rege a orquestra, em concerto que tem Bertrand Chamayou (piano) como solista. Obras de Debussy, Alexander Scriabin e Toru Takemitsu estão no programa.

Sala São Paulo (1.484 lug.). Pça. Júlio Prestes, 16, Luz, 3223–3966. 5ª (3), 21h. R$ 45/R$ 178. Cc.: todos. Cd.: todos. Ensaio aberto: 5ª (3), 10h. R$ 10.

Osesp: Karabtchevsky e Naughton

Sob regência de Isaac Karabtchevsky, a orquestra recebe as pianistas Christina & Michelle Naughton. Obras de Nikolai Tcherepnin, Mozart, Stravinsky e Villa-Lobos estão no programa.

Sala São Paulo (1.484 lug.). Pça. Júlio Prestes, 16, Luz, 3223–3966. Hoje (27), 21h; sáb. (28), 16h30. R$ 45/R$ 178. Cc.: todos. Cd.: todos.

Paul Galbraith

Um dos grandes violonistas clássicos do mundo, o escocês participa da série Movimento Violão. Ele interpreta obras de Bach, Mozart e Manfred Trojahn.

Sesc Consolação. Teatro Anchieta (280 lug.). R. Dr. Vila Nova, 245, 3234-3000. 3ª (1º), 21h. R$5/R$ 17. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.