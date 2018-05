Lançamentos de Caetano Veloso, Lenine e Elza Soares são destaques entre os shows da semana

6ª (25)

Caetano, Moreno, Zeca e Tom Veloso

Pai e filhos lançam CD e DVD com o show ‘Ofertório’. Espaço das Américas (3.170 lug.). R. Tagipuru, 795, Barra Funda, 3864-5566. 6ª (25) e sáb. (26), 22h30. R$ 140/

R$ 380. Cc. e Cd.: todos.

Casuarina

O grupo lança o álbum ‘+100’, o primeiro sem João Cavalcanti, que saiu em 2017. O trabalho mescla compositores novos e consagrados. Sesc Pinheiros. Teatro Paulo Autran (1.010 lug). R. Paes Leme, 195, 3095-9400. 6ª (25), 21h. R$ 12/R$ 40. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Hamilton de Holanda

Em show que faz parte da programação de aniversário da Casa Natura Musical, o bandolinista e compositor lança o álbum ‘Jacob 10ZZ’, uma homenagem ao centenário de Jacob do Bandolim. Casa Natura Musical (480 lug.). R. Artur de Azevedo, 2.134, Pinheiros, 4003-6860. 6ª (25), 22h (abertura, 20h30). R$ 50/R$ 130. Cc.: todos. Cd.: todos.

Lenine

O artista apresenta a turnê ‘Em Trânsito’, baseada em seu 13º disco, gravado ao vivo no Rio. Há releituras de canções antigas, caso de ‘Lua Candeia’, e inéditas, como ‘Intolerância’ e ‘Leve e Suave’. Tom Brasil (1.800 lug.). R. Bragança Paulista, 1.281, Chácara S. Antônio, 4003-1212. 6ª (25), 22h. R$ 100/R$ 200. Cc. e Cd.: todos.

Luedji Luna

Mesclando o pop a sons brasileiros, ela interpreta músicas de seu primeiro disco, ‘Um Corpo no Mundo’ (2017). O DJ Nyack discoteca. Estrella Galicia Estação Rio Verde (400 lug.). R. Belmiro Braga, 119, V. Madalena, 3459-5321. 6ª (25), 22h. R$ 25/R$ 40. Cc.: todos. Cd.: todos.

Marina de La Riva

Ela estreia o show ‘Memórias de um Jardim’, com músicas suas e também de autores brasileiros e latinos. Sesc Pompeia. Comedoria (800 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. 6ª (25), 21h30. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Toquinho e Quinteto Astor Piazzolla

Concebido por Laura Piazzolla, viúva de Astor Piazolla, o show une pela primeira vez o músico e o grupo. Temas compostos por Toquinho e Astor estão no repertório. Credicard Hall (3.873 lug.). Av. das Nações Unidas, 17.955, S. Amaro, 2846-6010. 6ª (25), 21h. R$ 50/R$ 160. Cc.: todos. Cd.: todos.

Virgínia Rodrigues

Elogiada pela crítica nacional e estrangeira, a cantora baiana faz show com músicas representativas de seus 20 anos de carreira. Sesc Vila Mariana. Teatro (608 lug.). R. Pelotas, 141, 5080-3000. 6ª (25), 21h. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Wander Wildner

‘De Gritar me Cansei Rouco e ao Pensar no Mundo Eu Me Vi Louco’ é o novo disco do gaúcho, no qual ele apresenta sua visão crítica da sociedade atual. Sesc Belenzinho. Teatro (392 lug.). R. Pe. Adelino, 1.000, 2076-9700. 6ª (25), 21h. R$ 6/R$ 20. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Sábado (26)

Ana Cañas

Em seu novo show, ‘Voz e Violões’, a cantora interpreta músicas de Belchior, Tim Maia e uma inédita que estará em seu próximo disco. Bona (85 lug.). R. Álvaro Anes, 43, Pinheiros, 3812-8400. Sáb. (26), 21h30. R$ 50/R$ 55. Cc.: todos. Cd.: todos.

Caetano, Moreno, Zeca e Tom Veloso

Leia mais acima

Emmerson Nogueira

Com 17 anos de carreira, o músico mineiro relembra músicas incluídas nas edições da série Versão Acústica. Temas das bandas Pink Floyd e Eagles, além de composições autorais, dão o tom do show. Credicard Hall (3.875 lug.). Av. das Nações Unidas, 17.955, S. Amaro, 2846-6010. Sáb. (26), 22h. R$ 60/R$ 160. Cc.: todos. Cd.: todos.

Hypnotic Brass Ensemble

Vinda dos subúrbios de Chicago, a banda é formada por dez músicos, sete deles filhos do trompetista Phil Cohran. Soul e funk fazem parte do som do coletivo. Sesc Pinheiros. Teatro Paulo Autran (1.010 lug). R. Paes Leme, 195, 3095-9400. Sáb. (26), 21h; dom. (27), 18h. R$ 12/R$ 40. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Joanna, Luciana Alves e Zé Luiz Mazziotti

Os três artistas fazem show baseado no livro ‘Copacabana – A Trajetória do Samba-canção (1929-1958)’, de autoria de Zuza Homem de Mello. O autor faz apresentação e comentários do espetáculo. Sesc 24 de Maio. Teatro (216 lug.). R. 24 de Maio, 109, metrô República, 3350-6300. Sáb. (26), 21h; dom. (27), 18h. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, E, M e V. Cd.: D, E, M e V.

Johnny Hooker

Atração de aniversário da Casa Natura Musical, ele apresenta músicas do CD ‘Coração’ (2017). Casa Natura Musical (710 lug.). R. Artur de Azevedo, 2.134, Pinheiros, 4003-6860. Sáb. (26), 22h (abertura, 20h30). R$ 80/R$ 200. Cc.: todos. Cd.: todos.

Less Than Jake

Formada há mais de 25 anos, a banda é expoente do ska punk. ‘See the Light’ (2013) é seu último lançamento. Fabrique Club (1.000 lug.). R. Barra Funda, 1.075, 4306-4220. Sáb. (26), 16h. R$ 90/R$ 260. Vendas pelo site: www.pixelticket.com.br

Miyavi

Conhecido por seu estilo de tocar guitarra, o japonês também é ator. No ano passado, ele lançou o álbum ‘Samurai Sessions Vol.2’. Carioca Club (1.030 lug.). R. Cardeal Arcoverde, 2.899, Pinheiros, 3813-8598. Sáb. (26), 19h (abertura, 17h). R$ 200/R$ 600. Vendas pelo site: www.clubedoingresso.com

Renato Godá

Influenciado por country e folk, o cantor e compositor lança o álbum ‘Nômade’, terceiro álbum da carreira. Auditório Ibirapuera (800 lug.). Pq. Ibirapuera. Av. Pedro Álvares Cabral, s/nº, portão 2, 3629-1075. Sáb. (26), 21h. R$ 30. Cc.: todos. Cd.: todos.

Rita Benneditto e Jaime Alem

No show ‘Suburbano Coração’, a cantora se une ao violonista em um show com músicas de compositores como Beto Guedes e Arlindo Cruz, além de apresentar versões para clássicos internacionais. Sesc Vila Mariana. Teatro (608 lug.). R. Pelotas, 141, 5080-3000. Sáb. (26), 21h; dom. (27), 18h. R$ 12/R$ 40. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

The Congos

A lendária banda de reggae da Jamaica interpreta na íntegra o repertório do álbum ‘Heart of The Congos’ (1977). Fabrique Club (1.000 lug.). R. Barra Funda, 1.075, 4306-4220. Sáb. (26), 22h. R$ 80 (3º lote). Vendas pelo site: www.sympla.com.br

Zeca Baleiro

Ao lado de um quarteto, o cantor e compositor interpreta seus grandes sucessos. Sesc Pq. Dom Pedro II. Pça. S. Vito, s/nº, Brás, 3311-9651. Sáb. (26), 18h. Grátis.

Domingo (27)

Esteban Tavares e Zimbra

Ex-integrante do Fresno, Tavares também é produtor da banda que estará a seu lado no palco. Influências de pop e rock fazem parte do seu som. O Projeto Chumbo faz a abertura. Cine Joia (1.300 lug.). Pça. Carlos Gomes, 82, metrô Liberdade, 3101-1305. Dom. (27), 17h30. R$ 30/R$ 50. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Guinga e Quarteto Carlos Gomes

O violonista celebra 50 anos de carreira ao lado do grupo de câmara, com o álbum ‘Avenida Atlântica’. Sesc Pq. Dom Pedro II. Pça. S. Vito, s/nº, Brás, 3311-9651. Dom. (27), 11h. Grátis.

Hypnotic Brass Ensemble

Leia mais acima

Joanna, Luciana Alves e Zé Luiz Mazziotti

Leia mais acima

Rita Benneditto e Jaime Alem

Leia mais acima

Simple Plan

A banda faz show comemorando os 15 anos de seu primeiro CD. Audio (3.200 lug.). Av. Francisco Matarazzo, 694, Água Branca, 3862-8279. Dom. (27), 19h (abertura, 17h) R$ 250/R$ 300 (esgotado). Cc.: todos. Cd.: todos.

Steven Wilson

O guitarrista inglês é um dos grandes nomes do rock progressivo contemporâneo. Em 2017, ele lançou seu quinto disco solo, ‘To The Bone’. Carioca Club (1.030 lug.). R. Cardeal Arcoverde, 2.899, Pinheiros, 3813-8598. Dom. (27), 20h (abertura, 18h30). R$ 150/R$ 300. Vendas pelo site: www.clubedoingresso.com

2ª (28)

Almir Sater e Renato Teixeira

Os velhos amigos fazem shows para mostrar o repertório do álbum ‘+AR’ (2018), o segundo que gravaram em dupla. Teatro Opus (751 lug.). Shopping Villa-Lobos. Av. das Nações Unidas, 4.777, Pinheiros, 4003-1212. 2ª (28), 3ª (29) e 4ª (30), 21h. R$ 160/R$ 200. Cc.: todos. Cd.: todos.

3ª (29)

Almir Sater e Renato Teixeira

Leia mais acima

Cesar Camargo Mariano e Madison McFerrin

Radicado nos EUA, o pianista e seu grupo recebem a cantora americana. Clássicos da canção brasileira e internacional estão no repertório. Bourbon Street (585 lug.). R. dos Chanés, 127, Moema, 5095-6100. 3ª (29), 21h30 (abertura, 20h). R$ 145/R$ 175. Cc.: todos. Cd: todos.

Harry Styles

O cantor faz show com músicas de seu primeiro álbum solo. Leon Bridges abre a noite. Espaço das Américas (7.500 lug.). R. Tagipuru, 795, Barra Funda, 3864-5566. 3ª (29), 21h (show principal; abertura da casa, 18h30). R$ 350/R$ 580 (esgotado). Cc.: todos. Cd.: todos.

4ª (30)

Almir Sater e Renato Teixeira

Leia mais acima

B.O e Buhr

Max B.O e a cantora Karina Buhr mostram suas conexões sonoras. Canções incluídas em seus álbuns e músicas inéditas fazem parte do repertório. Casa de Francisca (120 lug.). Palacete Teresa Toledo Lara. R. Quintino Bocaiuva, 22, metrô Sé, 3052-0547. 4ª (30), 21h30. R$ 35/R$ 44. Cc.: M e V. Cd.: M e V.

Planet Hemp

Tendo à frente Marcelo D2 e BNegão nos vocais, a banda faz show com seus sucessos. ‘Queimando Tudo’ e ‘Contexto’ são alguns deles. Templo Music (900 lug.). R. Guaimbé, 344, Mooca. 4ª (30), 23h (abertura, 20h30). R$ 60/R$ 90. Vendas pelo site: www.ticket360.com.br

Tosca Donati

Apresentando clássicos da música italiana, grega, espanhola e brasileira, a cantora italiana faz o show ‘Appunti Musicali dal Mondo’, uma das atrações de aniversário da Casa Natura Musical. Alice Caymmi participa. Casa Natura Musical (480 lug.). R. Artur de Azevedo, 2.134, Pinheiros, 4003-6860. 4ª (30), 21h30 (abertura, 20h). R$ 50/R$ 120. Cc.: todos. Cd.: todos.

5ª (31)

5 a Seco

O grupo leva ao palco seu terceiro disco, ‘Síntese’, composto por 13 canções inéditas. Casa Natura Musical (710 lug.). R. Artur de Azevedo, 2.134, Pinheiros, 4003-6860. 5ª (31) e 1º/6, 21h30. R$ 60/R$ 120 (5ª, esgotado). Cc. e Cd.: todos.

Elza Soares

Depois do impacto causado por ‘A Mulher do Fim do Mundo’ (2015), a cantora lança ‘Deus É Mulher’. O repertório tem músicas de Tulipa Ruiz e Pedro Luís. Sesc Vila Mariana. Teatro (608 lug.). R. Pelotas, 141, 5080-3000. 5ª (31) e 3/6, 18h; 1º e 2/6, 21h. R$ 15/R$ 50. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Jesuton

Em ‘Home’, seu terceiro álbum, a artista britânica radicada no Brasil apresenta novidades como ‘In Between the Lines’ e ‘Don’t Think So’. Sesc Bom Retiro. Teatro (291 lug.). Al. Nothmann, 185, 3332-3600. 5ª (31), 18h. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Lucina

Gravada por Ney Matogrosso, a compositora comemora 50 anos de carreira com o álbum ‘Canto de Árvore’ (2017). O poeta arrudA participa do show. Sesc Santana. Teatro (300 lug.). Av. Luiz Dumont Villares, 579, metrô Parada Inglesa, 2971-8700. 5ª (31), 18h. R$ 7,50/R$ 25. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Mônica Salmaso e Paulo Aragão

Ao lado do violonista, a cantora homenageia o compositor carioca Wilson Batista. No repertório do show, baseado na pesquisa feita por Cristina Buarque, estão músicas como ‘Acertei no Milhar’. Sesc Pompeia. Teatro (342 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. 5ª (31), 18h; 1º/6, 21h. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Especial

Gig Nova

Com curadoria de Julio Maria, jornalista do Estado, o evento convida músicos para celebrar o improviso. Choro, jazz, ritmos latinos e uma ponte inédita entre Senegal e Índia dão o tom desta 5ª edição. Tupi or Not Tupi (110 lug.). R. Fidalga, 360, V. Madalena, 3813-7404. Hoje (25), 21h30. R$ 60. Cc.: todos. Cd.: todos.

Gingando: Centenário Dino 7 Cordas

Os violonistas Yamandu Costa, Alessandro Penezzi, Marcello Gonçalves, Rogério Caetano e Luizinho 7 Cordas, além do acordeonista Toninho Ferragutti, celebram o centenário do músico Dino 7 Cordas. O baixista Dininho, filho do homenageado, e a cantora Amélia Rabello também participam. Sesc Santana. Teatro (300 lug.). Av. Luiz Dumont Villares, 579, 2971-8700. Sáb. (26), 21h; dom. (27), 18h. R$ 7,50/R$ 25. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Tim Music

O festival aposta em nomes populares de várias gerações. Simone & Simaria, Matheus & Kauan, Bell Marques, Jet Lag, Felipe Araújo e Bruno Martini participam do evento. Arena Anhembi (10.000 lug.). Av. Olavo Fontoura, 1.209, Santana. Sáb. (26), 19h. R$ 120/R$ 400. Vendas pelo site: www.ingressorapido.com.br

