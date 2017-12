Lançamento de cerveja, festas e comida alemã são algumas das atrações nos bares da cidade

FARTURA TÍPICA

Foto: divulgação

+ Aos sábados, a Fritz Cervejaria Artesanal realiza no almoço seu Festival de Comida Alemã. Por R$ 49,90, o cliente prova receitas típicas, como pretzel, salsichões com salada de batata, ‘Eisbein’, ‘Kassler’ e ‘Páprika Schenitzel’ (foto). O chope da casa custa R$ 7,90. Av. Cidade Jardim, 655, Jd. Paulistano, 2774-3817. 11h30/0h (5ª, até 1h; 6ª e sáb., até 2h; dom., 12h/0h).

EM DOSE DUPLA

Foto: Antônio Rodrigues/divulgação

+ Na Cervejaria Nacional, a Oktoberfest começa 2ª (26) e segue até 2/10, com o lançamento da cerveja sazonal Fritz, Olga undo Schulz (R$ 18, 330 ml; R$ 27, 570 ml), que será servida em dobro a partir das 17h. O combo com a bebida e o cachorro-quente ‘Minhocão’ (foto) sai por R$ 45. Av. Pedroso de Morais, 604, Pinheiros, 4305-9368. 12h/0h (dom., 13h/22h).

RITMO DE FESTA

Foto: divulgação

+ Duas festas vão agitar o bar Johnnie Wash neste fim de semana, a partir das 17h. No sábado (24), o estúdio Tattoo You celebra seu 37º aniversário com sorteio de tatuagens, exposição de fotos, banda ao vivo e drinques, como ‘Aquele de Cachaça’, com limão-cravo, compota de caju, alecrim e canela (R$ 35; foto). No domingo (25), o sarau do Coletivo Missa terá música e poesia. Ingressos (R$ 40/R$ 70) pelo site www.ingresse.com. R. Gomes de Carvalho, 815, V. Olímpia, 3054-2323. 9h/2h (dom. e 3ª, até 0h; 2ª, até 18h).

Altas horas

Genial

Aberto em 2006, pertence aos mesmos donos do Genésio e do Filial. Neste domingo (25), celebra dez anos com homenagem aos 100 anos do samba. A partir das 18h, terá ‘Galinhada para Tia Ciata’ (R$ 43), servida num prato ilustrado pelo artista plástico Flávio Rossi, roda de música e sessão de autógrafos com o compositor carioca Hermínio Bello de Carvalho. O chope Brahma custa R$ 7,90, o claro, e R$ 9,80, o black. R. Girassol, 374, V. Madalena, 3812-7442. 17h/3h30 (sáb., 12h/3h30; dom., 12h/2h; 2ª, até 2h30). Cc.: todos. Cd.: todos.

Botecos

Academia da Gula

A anfitriã, dona Rosa Brito, é portuguesa de Barcelos. De lá, trouxe uma receita de nome curioso: a punheta, bacalhau cru desfiado e temperado com azeite e cebola (R$ 68, a inteira, e R$ 48, a meia). Outros hits são os bolinhos de bacalhau (R$ 18, 6 unid.) e a porção de moela portuguesa feita na cerveja, com molho vermelho (R$ 34,90). Sempre geladas, as cervejas (Original, Bohemia e Serramalte) custam R$ 12,90. R. Caravelas, 374, V. Mariana, 5572-2571. 7h/23h (sáb. e fer., 11h/17h30; fecha dom.). Cc.: todos. Cd.: todos. www.academiadagula.com.br

Bar da Lôca

Ponto de encontro para quem vai à balada mais tarde, serve cerveja Original, Bohemia (R$ 11), Brahma (R$ 7) e Skol (R$ 7,50), para acompanhar porções como a de carne-seca com polenta (R$ 33) e de frango à passarinho (R$ 27). Nos fins de semana, as mesas são ainda mais concorridas. R. Peixoto Gomide, 106, Jd. Paulista, 3256-1946. 6h/1h. Cc.: todos. Cd.: todos.

Famoso Bar do Justo

Sempre movimentado, o bar oferece bons petiscos. A empadinha folhada, recheada com pernil e requeijão, é um sucesso (R$ 9). Há também o bolinho de carne-seca e a almôndega (R$ 9, cada). As cervejas custam R$ 8,20 (Itaipava) e R$ 13,20 (Original, Serramalte e Bohemia). R. Alferes Magalhães, 25, Santana, 2979-7195. 8h/4h. Cc.: todos. Cd.: todos.

Botecos chiques

Frederico

A cerveja Original (R$ 8,90) acompanha porções caprichadas como a de bolinho de bacalhau (R$ 32,15). Outra boa pedida são os ‘Bolinhos Frederico’ (R$ 30,10), que junta opções de arroz, carne-seca e bacalhau. Quer mais um petisco? Vá de dadinhos de tapioca (R$ 24,90). Av. Aratãs, 578, Moema, 5042-1371. 11h/0h (dom., 13h/22h). Cc.: todos. Cd.: todos.

Cachaça

Gogó da Ema

Os apreciadores de cachaça podem escolher entre os 970 rótulos da bebida. A mineira Canarinha (R$ 19,90, ouro) e a paraibana Volúpia (R$ 14,60, prata) são requisitadas. Para quem não dispensa a cerveja, a Original (R$ 10,90) combina com a porção de cebola empanada com molho picante (R$ 32,70). R. José Jannarelli, 261, Morumbi, 3721-2777. 11h/15h e 17h/0h (6ª, até 1h; sáb., 12h/1h; fecha dom. e fer.). Cc.: todos. Cd.: todos.

Choperias

A Estalagem

Aberta em 1976, a choperia é uma das mais tradicionais da cidade. O chope Brahma (R$ 7,50, claro, e R$ 8 black). Para acompanhar, vá de bolinho de bacalhau (R$ 28, 10 unid.) ou frango à passarinho (R$ 28). No almoço, serve um farto bufê (R$ 31,90, 2ª, 3ª e 5ª; R$ 38,90, 4ª e 6ª; R$ 52,90, sáb., dom. e fer.). R. Moema, 2, Moema, 5051-8415. 11h30/15h30 e 18h/0h (6ª e sáb., 11h30/1h; dom., 12h/17h). Cc.: todos. Cd.: todos. Manobr.: R$ 18.

Drinques

Anexo SB

No ínicio de 2011, foi construído um anexo ao Boteco São Bento onde funciona o bar de luz baixa com menu mais elaborado. Experimente o ‘Bloody Mary’ (R$ 26,90), à base de suco de tomate artesanal defumado com infusão de picanha e defumado com alecrim no copo. Outra opção é o ‘Moscow Mule’ (R$ 28,90), feito com vodca, infusão de gengibre, suco de limão e espuma cítrica. R. Leopoldo Couto de Magalhães Jr., 480, Itaim Bibi, 3079-4389. 17h/últ.cliente. Cc.: todos. Cd.: todos. Manobr.: R$ 25.

Happy hour

Mercearia São Roque

Instalado desde 1990 em uma esquina tranquila, recebe um público mais arrumadinho. As mesas na área externa costumam lotar nas tardes quentes. O refresco vem com as caipiroscas. A de lima da pérsia custa R$ 24,20. Do cardápio extenso, o carro-chefe é o sanduíche ‘Mineirinho’, com filé mignon e queijo prato no pão francês (R$ 25,10). R. Amauri, 35, Jd. Europa, 3085-6647. 12h/0h. Cc.: todos. Cd.: todos. www.merceariasaoroque.com.br

Música ao vivo

Memphis Rock Bar

A decoração das paredes tem fotos de artistas que marcaram o cenário da música dos anos 1950 até hoje. Dos drinques, destaque para o ‘Pina Colada’, feito com rum, suco de abacaxi, leite de coco e condensado (R$ 21). Para petiscar, prove a porção mista de pastéis de queijo, palmito e carne (R$ 25). Av. dos Imarés, 295, Moema, 5542-9767. 22h/4h (fecha 2ª a 4ª). Cc.: D, M e V. Cd.: todos. Manobr.: R$ 20.

Para comer

Sala da Sogra

No menu da casa, há opções de entrada como a bruschetta com queijo de cabra (R$ 32), que pode ser seguida pelo penne ao funghi com escalope de mignon (R$ 40). Já o drinque ‘Lemon Grass’ (R$ 22) é preparado com limão-siciliano, suco de pera, capim-santo, xarope de mapple e vodca. Para a sobremesa, brownie com sorvete, calda de frutas vermelhas e amêndoas torradas (R$ 22). R. Luís Góis, 1.150, Mirandópolis, 2389-5519. 11h30/15h e 18h/23h (sáb., 12h/16h e 19h/23h; 2ª, 11h30/15h; fecha dom.). Cc.: todos. Cd.: todos. www.saladasogra.com.br

Pub

The Blue Pub

A decoração é composta por cartazes e bandeiras de vários países e de times de futebol. O pint de Guinness custa R$ 29, e a long neck Heineken, R$ 11. Para jogar sinuca, a ficha custa R$ 5 (ou 4 por R$ 12). O menu lista o ‘Blue Burger’ (R$ 25), o sanduíche mais pedido da casa é montado com hambúrguer, cebola roxa, alface, tomate, maionese e molho barbecue, acompanhado de fritas. Al. Ribeirão Preto, 384, Bela Vista, 3284-8338. 16h/2h (5ª a sáb., até 3h; dom., 15h/2h). Cc.: todos. Cd.: todos. www.thebluepub.com.br

Variados

Balcão

Nem sempre é fácil conseguir um lugar no balcão em formato ziguezague, com 25 m de comprimento, nas noites mais disputadas. Ponto de encontro de boêmios, a casa monta suculentos sanduíches no pão ciabatta. O ‘Balcão Pastrami’ (R$ 34), como o nome sugere, é feito com pastrami dos bons (R$ 34). Tem também o ‘Balcão Vegetariano’, com cogumelo, tomate seco, parmesão, pesto de rúcula e rúcula (R$ 30). O chope Oakbier custa R$ 6,50. R. Dr. Melo Alves, 150, Cerq. César, 3063-6091. 18h/1h. Cc.: todos. Cd.: todos.

Z Carniceria

Drinques bem executados e garçonetes gentis são algumas das qualidades do bar que funciona onde já foi um açougue. O cardápio inclui receitas vegetarianas e outras nem tanto, como os bolinhos carniceiros, recheados com carne-seca puxada na manteiga de garrafa (R$ 17, 8 unid.). Para beber, peça uma Budweiser (R$ 8) ou o drinque ‘GG-Muler’ (R$ 25). Av. Brigadeiro Faria Lima, 724, Pinheiros, 2936-0934. 12h/15h e 18h/0h (5ª, até 1h; 6ª, até 2h; sáb., 13h/17h e 18h/2h). Cc.: todos. Cd.: todos. Manobr.: R$ 25. www.zcarniceria.com.br

Balada

Festa Anos 80

Separe um look inspirado nos anos 1980 para curtir a festa na Casa 92. Para ninguém ficar parado, os DJs Mau Mau, Sonia Abreu, Fernando Moreno, André Ceciliato, Ricardo Medrano e Mauro Borges vão tocar os grandes hits da época. R. Cristóvão Gonçalves, 92, Pinheiros. Hoje (23), 22h30. R$ 20/R$ 100.

Talco Bells

Nesta edição, a balada celebra os 60 anos de carreira da diva do soul Aretha Franklin, com talco na pista do Bar Brahma. Av. Ipiranga, 787, República, 3224-1251. Hoje (23), 23h/5h. R$ 20/R$30.