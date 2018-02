Lais Myrrha expõe obras recentes na cidade; veja outras inaugurações

Foto: Divulgação

No vídeo ‘O Instante Interminável’ (foto acima), de Lais Myrrha, imagens de acidentes se sobrepõem a notícias de jornais e anúncios publicitários.

Resultado de suas pesquisas artísticas mais recentes, o trabalho ganha mostra na Galeria Jaqueline Martins, a partir desta terça-feira, 11. Também são expostas uma instalação e uma obra sonora.

Newsletter Divirta-se Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Galeria Jaqueline Martins. R. Dr. Virgílio de Carvalho Pinto, 74, Pinheiros, 2628-1943. 10h/19h (sáb., 12h/17h; fecha dom.). Inauguração: 3ª (11), 18h. Grátis. Até 19/9.

Veja outras inaugurações a partir desta segunda-feira (10):

André Cypriano. Em 1999, o fotógrafo visitou Ilha Grande, no Rio de Janeiro, para registrar as formações rochosas e a natureza do local. A viagem resultou em um projeto de dez anos – do qual ele apresenta 11 imagens na mostra. Galeria Paralelo. R. Artur Azevedo, 986, Pinheiros, 2495-6876. 10h30/19h (sáb., 11h/17h; fecha dom.). Inauguração: 4ª (12). Grátis. Até 18/9.

André Ricardo. Pintando sobre madeira, papel e tela, o artista paulistano faz sobreposições de formas geométricas. Dessa sua pesquisa mais recente, ele traz 15 trabalhos para a exposição ‘Elemento Vazado’. Galeria Pilar. R. Barão de Tatuí, 389, S. Cecília, 3661-7119. 11h/19h (sáb., 11h/17h; fecha dom. e 2ª). Inauguração: 3ª (11). Grátis. Até 26/9.

Central Galeria de Arte. Em ‘Asa Nisi Masa’, o português Tiago Mestre apresenta, entre esculturas e pinturas (detalhe acima), obras recentes que vão da figuração à abstração. A galeria também recebe criações do uruguaio Pedro Cappeletti. Central. R. Mourato Coelho, 751, V. Madalena, 2645-4480. 10h/19h (sáb., 10h/17h; fecha dom.). Inauguração: 5ª (13), 19h. Grátis. Até 26/9.

Cerâmicas do Brasil. Com curadoria de Adélia Borges,a mostra propõe um panorama da produção atual de cerâmica no Brasil. Lado a lado, são expostos trabalhos de artesãos de cooperativas populares, peças de tribos indígenas e nomes consagrados do design. Há ainda um espaço com exibição de vídeos sobre os artistas participantes. A Casa. Av. Pedroso de Morais, 1.216, Pinheiros, 3814-9711. 11h/19h (fecha 2ª). Inauguração: 4ª (12), 18h. Grátis. Até 18/10.

Galeria Leme. A galeria inaugura duas mostras. Alexandre Brandão apresenta obras de sua pesquisa mais atual em ‘Chão’. Nelas, a terra é a principal matéria-prima utilizada pelo artista. O espaço também expõe trabalhos em fotografia de Felipe Cama. Galeria Leme. Av. Valdemar Ferreira, 130, Butantã, 3093-8184. 10h/19h (sáb., 10h/17h; fecha dom. e 2ª). Inauguração: 5ª (13), 19h. Grátis. Até 26/9.

Gui Mohallem. A mostra ‘Terra’ reúne trabalhos recentes do artista mineiro. Entre eles, são exibidos três vídeos e 16 fotografias, além de uma grande escultura que ocupa o centro da galeria. Galeria Emma Thomas. R. Estados Unidos, 2.205, Jd. América, 3063-2193. 11h/19h (sáb., 11h/17h; fecha dom.). Inauguração: 5ª (13), 18h. Grátis. Até 26/9.

Lucas Lenci. O artista paulistano continua a registrar paisagens urbanas – no entanto, a figura humana, agora, é a principal protagonista de suas imagens. Cerca de 20 desses trabalhos estão na mostra ‘Hominini’. Arteedições Galeria. R. Estados Unidos, 1.162, Jd. Paulista, 3031-0142. 10h/19h (sáb., somente visitas agendadas; fecha dom.). Inauguração: 4ª (12). Grátis. Até 4/9.

Luciano Candisani. Em visitas ao Legado das Águas, uma reserva de Mata Atlântica no interior do Estado, o fotógrafo registrou a fauna e a flora da região. Um ensaio com 30 dessas imagens compõe a mostra ‘Floresta Viva’. Praça Victor Civita. R. Sumidouro, 580, Pinheiros, 3031-3689. 8h/18h. Inauguração: 5ª (13). Grátis. Até 13/9.

Marco Tamburro. Os dilemas da vida urbana são abordados nas pinturas do artista italiano. Sob curadoria da galeria Patrizia Skaf, da Itália, Tamburro expõe na cidade uma série recente de trabalhos. Aston Martin. R. Colômbia, 799, Jd. Europa, 3016-5050. 10h/18h (sáb., 10h/14h; fecha dom.). Inauguração: 5ª (13), 19h. Grátis. Até 28/8.

Sipros. Wellington Naberezny, o Sipros, exibe obras nas quais utiliza técnicas de pintura com tinta spray. Entre as criações da mostra ‘In’verossímel’, ele retrata a modelo brasileira Nathalie Edenburg. Luis Maluf Art Gallery. R. Peixoto Gomide, 1.887, Jd. Paulista, 99344-4238. 11h/18h (fecha dom. e 2ª). Inauguração: 5ª (13). Grátis. Até 14/9.

Siri. O artista carioca aborda o universo da música em obras como instalações sonoras, esculturas inspiradas em instrumentos musicais e trabalhos em vídeo. Em ‘Oroboro’, ele apresenta algumas dessas criações. Galeria Mezanino. R. Cunha Gago, 208, Pinheiros, 3436-6306. 11h/19h (fecha dom. e 2ª). Inauguração: 3ª (11), 15h. Grátis. Até 12/9.

Wanderson Alves. O fotógrafo exibe 12 imagens em preto e branco em ‘Inefável’. Nelas, Alves registra cenas simples do cotidiano, como a sombra de uma árvore sobre uma casa ou a janela de um quarto. Galeria Porão. R. Aspicuelta, 145, V. Madalena, 2371-1701. 11h/20h (dom., 12h/18h; fecha 2ª). Inauguração: 5ª (13), 19h. Grátis. Até 17/9.