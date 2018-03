Foto: Lucas Terribili/divulgação)

A Taquería La Sabrosa serve quatro ‘combos’ no almoço de 2ª a 6ª, com sugestões que mudam a cada dia e custam entre R$ 20 e R$ 26 – como esta versão do menu de 6ª (foto), que inclui taco de frango, totopos com ‘Pico de Gallo’ (vinagrete mexicano) e água fresca de tamarindo, manga ou chá de hibisco, por R$ 20.

R. Augusta, 1.474, Bela Vista, 2924-6989.