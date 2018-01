La Reina começa o ano repaginado e com pratos de bistrô

Foto: Wellington Nemeth/divulgação

O La Reina – que nasceu como deli bar no ano passado – começa 2016 com cardápio repaginado pela chef Renata Braune e passa a funcionar como bistrô. Entre as novidades: tostada de presunto serrano com creme de gorgonzola e tapenade (R$ 31; foto) e arroz de bacalhau com legumes e cúrcuma (R$ 46).

Confira outras opções do cardápio:

ENTRADAS:

– Lulas ao alho confit e minitomates com polenta cremosa (R$ 34)

– Mix de verdes com legumes e tostada de queijo de cabra com tomates (R$ 28)

– Panelinha de iscas de bacalhau com grão-de-bico e cebolas (R$ 32)

– Carpaccio com pupunha assada com ervas e molho de alcaparras (R$ 35)

– Caesar Salad com bacon, batatinhas assadas, queijo e croutons ao molho de Dijon (R$ 29)

PRATOS PRINCIPAIS:

– Penne com presunto serrano, abobrinha e molho de limão tahiti (R$ 39)

– Gnocchi de mandioquinha com carne de panela desfiada e creme de gorgonzola (R$ 39)

– Spaguette com legumes grelhados, queijo de cabra e molho de tomates (R$ 38)

– Saint Peter com molho agridoce de tomates e azeitonas com com pupunha assada e arroz de grãos (R$ 42)

SOBREMESAS:

– Torta morna de manga caramelada com coco (R$ 21), uma versão tropical da tarte tatin

– Bolo de chocolate gelado (R$ 21)

R. Joaquim Antunes, 621, Pinheiros, 3062-4814.