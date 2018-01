La Peruana e Nino Cucina festejam um ano com jantares especias; confira outras dicas de restaurantes

MENU ESTRELADO

+ Para celebrar um ano do La Peruana, a chef Marisabel Woodman recebe o peruano Jorge Muñoz (do estrelado Pakta, em Barcelona) para preparar dois jantares, 3ª (23) e 4ª (24). O ceviche de tucupi (foto) é um dos pratos da refeição em dez etapas (R$ 195). Al. Campinas, 1.357, Jd. Paulista, 3885-0148. 12h/15h e 19h/23h (sáb., 12h/23h; dom., até 16h; fecha 2ª).

Foto: divulgação

SEMANA DE FESTA

+ O Nino Cucina & Vino festeja aniversário com menus (R$ 180) de chefs convidados, de 2ª (22) a 4ª (24): Thiago Bañares, André Mifano e Rodrigo Oliveira, respectivamente. Titular da casa, Rodolfo De Santis fará o jantar de 5ª (25), com espaguete e trufa (R$ 300; foto). R. Jerônimo da Veiga, 30, Itaim Bibi, 3368-6863. 12h/15h e 19h/0h (6ª, até 1h; sáb., 12h/17h e 19h/1h; dom., 12h/17h).

Foto: divulgação

BEM ASSADA

+ A redonda ‘Toscana’ (R$ 44; foto), coberta com muçarela, cogumelos e pancetta, é uma das novas pizzas da Carlos. O sabor marca a parceria com a produtora de embutidos artesanais Adriana Lopez, de São Bento do Sapucaí. Também sai do forno a ‘São Bento’, com speck e burrata (R$ 48). R. Harmonia, 501, V. Madalena, 3813-2017. 18h/23h30 (6ª e sáb., até 0h).

Foto: Lucas Terribili/divulgação

PARA COMER COM HASHI

+ O UN inclui no menu três versões de ‘Bun’, como o de salmão empanado com panko, abacate, coentro, cebola roxa, pepino e maionese de wasabi (R$ 17; foto). R. Padre João Manuel, Jd. Paulista, 1.050, 3086-0066. 19h30/23h (4ª e 5ª, até 0h; 6ª e sáb., até 0h30; fecha dom.).

Foto: divulgação

+ No Junji Sakamoto a pedida é o ‘Sukiyaki Teishoku’ (R$ 85; foto), refeição com sukiyaki, sushi, sashimi, tempurá de ovo de codorna e salada de polvo. Shopping Iguatemi. Av. Brig. Faria Lima, 2.232, Jd. Paulistano, 3813-0820. 12h/15h e 19h/23h (6ª, até 0h; sáb., 12h/0h; dom., 12h/22h).

Foto: divulgação