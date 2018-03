La Lupitta foca cardápio em culinária mexicana

O cardápio do novo La Lupitta mescla os populares tacos e burritos a pratos da culinária mexicana menos populares por aqui. É o caso do ‘Mole Poblano’ (R$ 42), uma combinação de carne cozida com especiarias, acompanhada de abóbora e milho. Outra especialidade da cozinha conduzida por Caíque Mendes é a ‘Ropa Vieja’ (R$ 36, foto), carne de porco (que poderia ser mais úmida), com molho apimentado e sour cream, em duas tortillas.

Para iniciar a refeição, uma das sugestões é a porção de ‘Nachos a La Lupitta’ (R$22), um prato de nachos servidos com sour cream, frijoles refritos (uma pasta de feijão), pico de gallo (que lembra um vinagrete) e guacamole (que estava em falta no dia da visita).

Na seleção de drinques, há boas e autorais opções. O ‘La Lupitta’ (R$ 25) mescla tequila, abacaxi, pimenta-rosa, grenadine e gotas de limão. Outra sugestão é o ‘San Benedito’ (R$25 ) – tequila, martini, maracujá, grenadine, pimenta- rosa, hortelã e tabasco.

Já o ambiente destoa bastante do que parece ser a regra em casas do gênero. É menos caricato. Mas nem por isso mais agradável – falta graça à casa na qual imperam um grande TV na parede e um ar impessoal de escritório. Maria Eugenia de Menezes

Serviço: Al. Campinas,1.289, 3569-2921. QUANDO: 12h/15h e 18h/1h (fecha dom.). Cc.: todos. Cd.: todos.