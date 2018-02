(Foto: Divulgação)

As empanadas (R$ 6,30, cada; foto), o alfajor (R$ 6) e o sorvete de doce de leite caseiro (R$ 8) da simpática La Guapa, no Itaim, já podem ser devorados em outro endereço. A nova casa da chef Paola Carosella ocupa o segundo andar da Livraria da Vila, nos Jardins, e também servirá saladas e batidas com leite e frutas.

Al. Lorena 1.731, Jd. Paulista, 4116-4364.