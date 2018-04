Lá da Vendinha vende quitutes direto da fábrica

Foto: Lucas Terribili/divulgação

Quem visitar a nova loja de fábrica da chef Heloisa Bacellar, na Barra Funda, poderá provar lá mesmo os quitutes do café e empório Lá da Venda, na Vila Madalena. Mais simples, o Lá da Vendinha tem preços até 20% mais baixos. O cheesecake de goiabada (foto) sai por R$13 e o expresso, por R$ 4,30.

R. Lopes Chaves, 402A, 3868-1407. 11h/17h (fecha sáb. e dom.).

Confira outras dicas do roteiro de Quitutes:

Cafés

Starbucks

A rede americana serve as principais receitas da marca, como o ‘Latte’ (dose de expresso com leite vaporizado; R$ 7,90, 300 ml). Entre as novidades para a época estão o ‘Floresta Negra Mocha’, na versão quente e ‘Frappuccino’, com café mocha e calda de cereja (R$ 9,50). e o bolo ‘Red Velvet’ (R$ 9,90). Av. Higienópolis, 618, Higienópolis, 3823-2544. 10h/22h. 5ª (24), até 18h. Cc.: todos. Cd.: todos. www.starbucks.com.br

Doces

Cacao Sampaka

Na loja espanhola de chocolates, há mais de cem produtos, entre tabletes e bombons. O espaço também funciona como um café, com bebidas, sanduíches, doces e pães. Para presentear, as dicas são a ‘Árvore de Natal’ em chocolate maciço

(R$ 108, 300g), nas versões chocolate amargo, ao leite ou branco, e caixa com quatro bolas de chocolate com recheios como brigadeiro e paçoca (R$ 79). R. Aspicuelta, 207, Pinheiros, 3032-0286. 10h/19h (dom., 11h/8h; fecha 2ª). 5ª (24), até 18h. Cc.: todos. Cd.: todos. br.cacaosampaka.com

Fôrma de Pudim

Além dos tamanhos maiores, de 500g (R$ 55, para quatro pessoas), 1 quilo (R$ 88) e 1,7 quilo (R$ 115, até 18 porções), a loja vende o cremoso pudim em fatias (R$ 10) e em versões individuais (R$ 4,50, de 30g; R$ 10, 80g). A novidade fica por conta do pudim de panetone, inspirado no pudim de pão e com pedaços de panetone embebidos no pudim de leite condensado (R$ 60 a R$ 130). R. Normandia, 102, Moema, 2309-2030. 10h/19h (sáb., até 16h; fecha dom.). 5ª (24), até 14h. Cc.: D, M e V. Cd.: D, M e V. www.formadepudim.com.br

Maria Brigadeiro

Pioneira dos brigadeiros gourmet, Juliana Motter produz os docinhos na linda cozinha envidraçada. São mais de 20 sabores (R$ 3,75, cada). Para adoçar o Natal, ela prepara uma caixa com 20 brigadeiros na forminha de chocolate ao leite nos sabores: tradicional, doce de leite com nozes, castanha-do-pará, cereja e avelã (R$ 99). R. Capote Valente, 68, Pinheiros, 3085-3687. 11h/19h (fecha dom.). 5ª (24), até 14h. Cc.: todos. Cd.: todos. www.mariabrigadeiro.com.br

Nina Veloso

Movimentada logo depois do almoço, a pâtisserie é especializada em docinhos, bombons e bolos. Especialmente para a época, faz ‘Naked Panetone’ (R$ 78,50), cone de Nutella (R$ 14,90) e biscoitos decorados (R$ 5,40, cada). R. Costa Carvalho, 195, Pinheiros, 3032-6453. 9h/18h (2ª, 12h/18h; fecha dom.). 5ª (24), até 14h. Cc.: todos. Cd.: todos. www.ninaveloso.com.br

Sanduíches

Z-Deli Sandwich Shop

Com salão disputado, tem cardápio inspirado nas delicatessens de Nova York. Entre os bons sanduíches da casa, estão o de pastrami (R$ 31) e o ‘Bike Burguer’, com hambúrguer, molho roti e tutano (R$ 29). Também faz um imperdível cheesecake com calda de framboesas (R$ 14). R. Francisco Leitão, 16, Pinheiros, 2305-2200. 12h/0h (6ª e sáb., até 1h). 5ª (24), até 15h. Cc.: todos. Cd.: todos

Sorvetes

Bacio di Latte

Na vitrine, ficam expostos mais de 20 sabores dos cremosos gelati produzidos com leite integral e açúcar orgânico. Para a temporada, voltam à vitrine as versões de figo e ‘Cioccottone’ (R$ 10/R$ 14). Av. Rouxinol, 576, Moema, 5041-1690. 10h/23h (sáb., até 0h). 5ª (24), até 18h. Cc.: todos. Cd.: todos. www.baciodilatte.com.br

Peccati

Ricos em sabor, produz ótimos sorvetes de frutas, como os de manga, frutas vermelhas, cupuaçu e jabuticaba, que custam de R$ 10 a R$ 14, o copinho. R. Assungui, 806, Jd. da Saúde, 3213-0277. 12h/20h (fecha 2ª). 5ª (24), até 14h. Cc.: todos. Cd.: todos.