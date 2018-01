Lá da Vendinha serve pratos do dia e outras dicas de quitutes em SP

Foto: Lucas Terribili

O Lá da Vendinha, loja de fábrica da chef Heloísa Bacellar, agora serve pratos do dia em ‘marmitinhas’ plásticas, por R$ 15 ou R$ 25, com brigadeiro ou beijinho de colher e refrigerante. O escondidinho com arroz (foto) é a receita de 5ª. Já a moqueca de peixe ou banana é a pedida de 6ª. R. Lopes Chaves, 402A, Barra Funda, 3868-1407. 11h/17h (fecha sáb. e dom.).

Confira outras dicas do roteiro de Quitutes:

Cafés

Café Raiz

Os grãos de café são torrados e moídos na cafeteria. Depois são usados no preparo do expresso – ingrediente do ‘Cappuccino Raiz’, com pedaços de chocolate, leite vaporizado e chantilly (R$ 16,90); e do ‘Moka Café’, com calda de café, chocolate e leite vaporizado (R$ 13,90). Também serve saladas, pratos e sanduíches, como o croque monsieur no pão de miga (R$ 36,90, o grande). R. Cardoso de Almeida, 920, Perdizes, 3672-2199. 10h/23h. Cc.: todos. Cd.: todos.

Chás

Bistrô Ó-Chá

Ao subir os degraus do sobrado, prepare-se para uma experiência encantadora. Idealizada pela portuguesa Mónica Costa, a casa serve mais de 70 tipos de chá em bules (a partir de R$ 12), como o ‘Poção Mágica’, que mistura chá verde, gengibre, limão e pimenta preta. Para acompanhar, peça os ‘Scones’ (R$ 16), servidos com geleia, manteiga e nata batida. R. Aspicuelta, 194, V. Madalena, 2737-8001. 11h/20h (sáb., dom. e fer., 10h/20h; fecha 2ª). Cc.: todos. Cd.: todos.

Doces

Le Chef Gatô

Na vitrine, brigadeiros, bombons e cupcakes provocam quem passa na calçada. Mas o melhor é a ‘Verrine’ (R$ 24, 110g). No pote, camadas de bolo se alternam com porções de brigadeiro de colher. As versões de chocolate tradicional e três leites são feitas todos os dias. Dentre as versões de brigadeiro (R$ 4,90, cada), prove o de 100% cacau. Também faz minibolos, que custam entre R$ 34 e R$ 39. R. Coronel Oscar Porto, 517, Paraíso, 3881-6101. 11h/19h (sáb., até 18h; fecha dom.). Cc.: M e V. Cd.: M e V.

Padarias

Mr. Baker

Feitos com farinha orgânica, os pães (multigrãos, figo, nozes e croissants) podem ser devorados lá mesmo, em sanduíches como o ‘Delicious’ (R$ 32,90), croissant com filé de frango, queijo prato, rúcula, pesto, tomate-cereja. Outra boa pedida é o ‘Pain au Chocolat’, de massa folhada, recheado com chocolate belga (R$ 7,6, 100 g). R. Pedroso Alvarenga, 655, Itaim Bibi, 3078-0045. 7h/23h (dom., 8h/22h; 2ª, até 18h). Cc.: todos. Cd.: todos.

Salgados

Paco Esfiha

Começou no Centro, mas ganhou fama no Itaim Bibi, onde se estabeleceu nos anos 1970, com pratos árabes e ampla seleção de esfihas abertas e fechadas. Com segurança, peça a esfiha de muçarela (R$ 6,80) ou a de zaatar (R$ 7,20). A de carne com champignon (R$ 7,80) é uma ousadia para os padrões árabes. R. Joaquim Floriano, 205, Itaim Bibi, 3168-0822. 10h/22h40 (6ª e sáb., até 23h30). Cc.: todos. Cd.: todos.

Sanduíches

Luz, Câmera, Burger!

Concebido por produtores de cinema, rodou a cidade como um food truck antes de ganhar ponto fixo. Com mesas também num simpático terraço, faz hambúrgueres como o ’16mm’ (R$ 23/R$ 27), coberto com queijos gouda e prato, cebola roxa e molho da casa. A porção de fritas sair por R$ 12. R. Caravelas, 339, V. Mariana, 3564-5410. 12h/0h (fecha 2ª e fer.). Dom. (14), 9h/0h. Cc.: todos. Cd.: todos.

Sorvetes

Le Botteghe di Leonardo

A rede italiana produz os sorvetes apenas com ingredientes naturais. Mais de 20 sabores ficam expostos, como chocolate ao leite, morango e os ótimos de gianduia e de leite. Todos podem ser pedidos na casquinha ou no copinho (R$ 7/R$ 18). R. Oscar Freire, 42, Jd. Paulista, 2528-2000. 12h/23h (sáb. e dom., 10h/0h). Cc.: todos. Cd.: todos.