La Casserole prepara menu de pratos flambados

Foto: divulgação

De quarta (24) até 10/7, o bistrô La Casserole serve o Jantar dos Flambados com seis pratos preparados com diferentes bebidas, caso do ‘Steak au Poivre’ flambado com conhaque e servido com batatas à la creme (R$ 63) e, de sobremesa, o clássico Crepes Suzette com licor Grand Marnier (R$ 33; foto).

O menu, servido apenas no jantar, de terça a quinta, traz ainda escargots à provençal sobre polenta mole (R$ 38), risoto de lagostins e aspargos verdes (R$ 55) e banana ao rum assada, servida com sorvete de canela (R$ 22).

Newsletter Divirta-se Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Largo do Arouche, 346, República, 3331-6283.