La Casserole lança menu de verão

Foto: divulgação

Pratos mais leves estreiam no cardápio de verão do francês La Casserole, servido no jantar de 3ª a 6ª e no almoço de sábado, até 6/2. Entre as sugestões estão a ‘Salada Créole’ (R$ 45; foto), à base de siri, manga e pimenta dedo-de-moça; e a tartine ao roquefort e queijo fresco, rabanete e brotos (R$ 28).

Largo do Arouche, 346, República, 3331-6283.

Outras sugestões do menu:

Coxinhas de rã assadas e duo de cremes de leite de coco, curry e gengibre, échalotes e vinho branco (R$ 39)

Salada de polvo e páprica (R$ 45)

Frango à la Provençale (R$ 52)

Namorado, vichyssoise e crispy de presunto cru (R$ 65)