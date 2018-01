La Casserole celebre 62 anos com cardápio especial no jantar

Foto: divulgação

O La Casserole festeja seus 62 anos com o ‘Menu 62’, no qual o cliente escolhe entrada e prato principal ou prato principal e sobremesa, por R$ 62. Entre as pedidas estão sopa de cebola gratinada ou croque camembert de cabra e espinafre, de entrada; hambúrguer de alcatra, molho mostarda e batata frita, ou peixe do dia com aspargos; e merengue com sorvete de gianduia e calda de chocolate (foto).

*O menu será servido até 16/6, de terça a quinta-feira, apenas no jantar.

Largo do Arouche, 346, Centro, 3331-6283.

Confira o menu completo:

Entradas

Croque camembert de cabra, espinafre

Sopa de cebola gratinada

Salada de alho-porró, vinagrete dijon, ovo poché

Pratos Principais

Hamburguer de alcatra, molho mostarda em grãos, batata frita

‘Petit salé’ com lentilhas

Peixe do dia, ‘beurre blanc de echalotes’, aspargo verde

Sobremesas

Merengue, sorvete de gianduia e calda de chocolate

‘Crème renversèe’, caramelo na manteiga salgada

Financier de amêndoas