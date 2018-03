Kouzina é nova opção de resturante grego

Maria Eugênia de Menezes

Na mesma rua do Myk, o grupo grego Phos, abriu também o Kouzina. Conduzido pela chef Mariana Fonseca – que irá se dividir entre os dois endereços – o cardápio do novo restaurante volta-se a receitas mais triviais (e baratas) que a casa irmã.

Com grandes janelas abertas para a rua e ambiente predominantemente branco – seja nas mesinhas, seja nas paredes – serve criações como a ‘Papoutsakia’ (R$ 38). O prato, que lembra a tradicional moussaka, traz uma berinjela recheada com ragu de carne, coberta com molho bechamel e gratinada com queijo. Na mesma linha, está o cordeiro cozido no limão com batatas (R$ 46), que também emula preparações mais caseiras e pode ser acompanhado por pão pita (R$ 6).

Na ala das entradas, pratinhos para compartilhar. Servidos em cones de papel, chegam à mesa pequeninas porções de camarão frito (R$ 19) ou lula empanada (R$ 21).

Além de drinques e cervejas, a carta de bebidas destaca sempre dois rótulos de vinho grego, um branco e um tinto. Para finalizar a refeição, a casa ainda não oferece café, mas promete fazê-lo em breve.

ONDE: R. Peixoto Gomide, 1.710, Jd. Paulista, 2935-0888.

QUANDO: 12h/0h.

QUANTO: Cd.: todos; Cc.: todos.