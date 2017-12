Kidazapalooza é uma das dicas infantis do bora.aí

Foto: divulgação

Formação básica

O festival internacional de rock e música eletrônica Lollapalooza preparou atrações especiais para a criançada, no Kidazapalooza. No line up do espaço infantil, tem shows e atividades com alunos e professores do School of Rock; música eletrônica com o grupo paulistano Zerb e a dupla Future Class, de Teresina, além do DJ Gustavo Assis. A atração internacional para os pequenos roqueiros fica por conta do canadense Mike Tompkins (foto), que, além de cantar, é famoso por fazer sons de instrumentos com a própria boca. Seu canal no Youtube tem mais de 1.700.000 de seguidores – vale a pena assistir antes de ir ao show. O evento ocorre somente neste fim de semana. Autódromo de Interlagos. Av. Senador Teotônio Vilela, 261, Interlagos. Sáb. (12), 12h55/18h05, e dom.(13), 12h55/17h45. R$ 450 (por dia).

Bravura nas telas

No novo filme da Disney Zootopia: Essa Cidade É o Bicho, uma coelhinha fazendeira resolve viver na cidade grande, Zootopia, para ser a primeira coelha policial. Enfrenta preconceitos até conquistar a amizade da raposa e desvendar um importante mistério. O filme, que entra em cartaz nesta 5ª (17), é um ótimo gancho para conversar com as crianças sobre discriminação.

TOME NOTA

Viagem ao Centro da Terra

O espetáculo da Cia. Solas de Vento volta ao Teatro Alfa. R. Bento Branco de Andrade Fº, 722. Sáb. e dom., 17h30. R$30. Até 3/4.

Turma da Mônica: O Show

No Teatro das Artes, a turminha mostra suas músicas famosas. Av. Rebouças, 3.970. Estre- ia dom. (13). Sáb. e dom., 16h. R$ 60. Até 24/4.