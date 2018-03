Kenny Garrett abre Jazz na Fábrica

Kenny Garrett abre o projeto

A edição 2015 do Jazz na Fábrica, abre na 5ª (6), no Sesc Pompeia, com uma seleção de 20 shows, com artistas nacionais e estrangeiros. Os ingressos para todas as apresentações já estão à venda. Entre os cinco shows do projeto que o Divirta-se recomenda está o do saxofonista Kenny Garrett, que abre a série. O último álbum do instrumentista, ‘Pushing the World Away’ (2013), foi aclamado pela crítica.

Choperia (800 lug.). 5ª (6) e 7/7, 21h30.

William Parker Quartet

O baixista, que se revelou por seus trabalhos ao lado de Cecil Taylor, se apresenta com seu quarteto – Rob Brown (sax alto), Lewis Barnes (trompete) e Hamid Drake (bateria).

Teatro (774 lug.). 15/8, 21h; 16/8, 19h.

O trompetista se apresenta com seu quinteto e a cantora Roberta Gambarini.

Choperia (800 lug.). 15/8, 21h30; 16/8, 19h.

Makoto Kuriya

O pianista e arranjador japonês convida Monica Salmaso e Teco Cardoso para sua apresentação, além de quatro músicos.

Teatro (774 lug.). 19/8, 21h.

Tânia Maria

Radicada no exterior há quatro décadas , a cantora, compositora e pianista maranhense é presença bissexta em seu País. O percussionista Armando Marçal é o convidado especial de suas apresentações.

Teatro (774 lug.). 29/8, 21h e 30/8, 19h.

Serviço:

ONDE: Sesc Pompeia. R. Clélia, 93, 3871-7700.

QUANDO: De 6 a 30/8.

QUANTO: R$ 12/R$ 60.