Katy Perry chega a São Paulo; confira shows internacionais em SP de artistas que também se apresentam no Rock in Rio

Além de passar pelo Rock in Rio, que continua neste fim de semana, esses artistas também se apresentam em São Paulo. Confira os shows:

Katy Perry

Katy Perry chega ao Brasil com sua ‘The Prismatic World Tour’. Com base no repertório de ‘Prism’ (2013), a cantora apresenta show performático, com trocas de cenário e múltiplos figurinos, escorada por seus sucessos. O duo AlunaGeorge faz a apresentação de abertura.

Newsletter Divirta-se Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Allianz Parque (33.000 lug.). Av. Francisco Matarazzo, 1.705. Hoje (25), 21h. (abertura dos portões, 16h45). R$ 200/R$ 580 (esgotado).

System of a Down

Confira outras apresentações musicais em São Paulo

O System of a Down escolheu o Deftones para abrir sua apresentação na cidade.

Arena Anhembi (20.000 lug.). Av. Olavo Fontoura, 1209, Santana. Hoje (25), 22h (abertura dos portões, 18h. R$ 200/R$ 520.

Nightwish

Lançado este ano, o álbum ‘Endless Forms Most Beautiful’ é a base da apresentação do Nightwish.

Tom Brasil (4.000 lug). R. Bragança Paulista, 1.281, Chác. S. Antônio, 4003-1212. Sáb. (26), 22h. R$ 240/R$ 380.

Slipknot

Com abertura da banda Mastodon, o Slipknot apresenta a turnê ‘Prepare for Hell’.

Arena Anhembi (10.000 lug.). Av. Olavo Fontoura, 1.209, Santana. Dom. (27), 20h30 (abertura dos portões, 16h). R$ 200/R$ 520.