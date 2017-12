Karú abre as portas com ambiente aconchegante e boa comida

Foto: Raphael Criscuolo/divulgação

Repaginado, o salão que abrigou o Avek reabre mais aconchegante, com mesas no deck e plantas pelo ambiente. Mas a principal mudança vem da cozinha: quem comanda o novo Karú é o chef André Ahn, que esteve à frente do Guaiaó, em Santos.

A cozinha criativa do chef se revela na execução e na apresentação dos pratos, que mesclam ingredientes pinçados do litoral – como as vieiras de Ubatuba e as ostras de Cananeia – a vegetais do dia a dia com novas texturas.

Há opções para petiscar e entradas, que se dividem em frias, mornas e quentes, a exemplo do polvo com creme de lichia, caviar de arroz e aroma de rosas (R$ 38). Na seleção de pratos, estão o ‘Degrade de Atum’, com arroz negro e seis apresentações de beterraba (R$ 68); e o ‘Porco’, costelinha e barriga de porco ao molho de jabuticaba e canjiquinha com shimeji (R$ 62).

O almoço executivo – R$ 45, com entrada e prato ou prato e sobremesa – também reserva boas surpresas, como a entrada ‘Tomate Tomate Tomate’ e o entrecôte com purê de cará e rúcula. Entre as sobremesas, a ‘Areias de Santos’ (R$ 22) leva ‘areia’ de baunilha sobre maracujá, castanha de caju e sorvete de chocolate branco.

Para beber, há mais de 150 rótulos de vinho, com opções em taça de R$ 15 a R$ 30.

ONDE: R. Joaquim Antunes, 48, Pinheiros, 2507-5932.

QUANDO: 12h/14h30 e 19h30/23h (6ª, até 0h; sáb., 12h30/15h30 e 19h30/0h; fecha dom.).

QUANTO: Cc.: todos. Cd.: todos.