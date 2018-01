Karina Buhr lança disco no Sesc Pompeia; confira outros shows

Karina Buhr lança, no Sesc Pompeia, seu novo disco, ‘Selvática’. É a chance de conferir de perto a atuação da cantora – sempre performática e teatral. Talvez uma herança dos anos em que participou de espetáculos do Teatro Oficina.

Nas 11 canções autorais inéditas, Karina, que nasceu em Salvador, cresceu em Recife e vive hoje em São Paulo, imprime vozes e interpretações ora suaves, ora agressivas – porém sempre marcantes. Assim, ela defende temas variados, que vão desde contestações sociais até reflexões femininas e feministas.

Nas duas apresentações, ela é acompanhada pelos guitarristas Edgard Scandurra e Fernando Catatau, além de MAU (baixo), Bruno Buarque (bateria), André Lima (teclados) e Guizado (trompete). Marina Vaz

Serviço: Sesc Pompeia. Choperia (800 lug.). R. Clélia, 93, 3871­ 7700. Hoje (2) e sáb. (3), 21h30. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos

O cantor e compositor Pélico apresenta as canções de seu disco ‘Euforia’, em show que tem participação de Marcelo Jeneci. No repertório, de sonoridade pop, ele incorpora toques de brasilidade, como no samba ‘Você Pensa que Me Engana’. Auditório Ibirapuera (800 lug.). Pq. Ibirapuera. Av. Pedro Álvares Cabral, s/nº, 3629-1075. Hoje (2), 21h. R$ 20. Cc. e Cd.: todos.

Confira outras opções de show da semana.

HOJE (2)

Angela Maria e Alcione

A cantora Angela Maria lança o álbum ‘Angela à Vontade em Voz e Violão’, dividindo o palco com Alcione. O violonista Ronaldo Rayol também acompanha o show. A apresentação faz parte das comemorações pelo Dia Internacional do Idoso, celebrado em 1º/10. Sesc Vila Mariana. Teatro (620 lug.). R. Pelotas,

141, 5080­ 3000. Hoje (2), 21h. R$ 7,50/R$ 25. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Arnaldo Baptista

Com projeções de seus trabalhos como artista plástico no cenário, o ex­integrante de Os Mutantes apresenta sucessos como ‘Cê Tá Pensando Que Eu Sou Loki’, de ‘Lóki?’, álbum clássico de 1974, e músicas inéditas do álbum ‘Esphera’, ainda não lançado. Sesc Belenzinho. Teatro (392 lug.). R. Pe. Adelino, 1.000, 2076­9700. Hoje (2) e sáb. (3), 21h; dom. (4), 18h. R$ 9/R$ 30 (esgotado). Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Iria Braga

A cantora curitibana destaca no repertório composições de Arrigo Barnabé, Paulinho da Viola, Cartola e Estrela Leminski. Teatro Itália (276 lug.). Av. Ipiranga, 344, República, 3255­1979. Hoje (2), 21h. R$ 10. Cc.: todos. Cd.: todos.

João Bosco

O cantor e compositor mineiro, autor de discos clássicos do samba como ‘Caça à Raposa’ (1975) e ‘Galos de Briga’ (1976) apresenta sucessos de sua carreira voltada para o samba em um show solo. Tom Jazz (200 lug.). Av. Angélica, 2.331, Higienópolis, 3255­0084. Hoje (2) e sáb. (3), 22h; dom. (4), 21h. R$ 180. Cc.: todos. Cd.: todos.

Rashid

Michel Dias Costa, rapper paulistano conhecido como Rashid, antecipa a faixa ‘A Cena’, de seu primeiro disco oficial, previsto para 2016. Ele faz o show ao lado da cantora de soul Izzy Gordon e do músico Rodrigo Mantovani. Sesc Pinheiros. Teatro Paulo Autran (1.010 lug.). R. Paes Leme, 195, 3095­9400. Hoje (2), 21h. R$ 12/R$ 40. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

The Soundtrackers

O show marca a volta da banda que interpreta música pop do cinema hollywoodiano. Com novos integrantes, ela toca Elvis Presley, Guns N’ Roses e Beatles. Bourbon Street (450 lug.). R. Dos Chanés, 127, Moema, 5095­6100. Hoje (2), 23h59 (abertura, 21h). R$ 65. Cc.: todos. Cd.: todos.

SÁB. (3)

12 Horas de Forró

Rastapé, Peixelétrico, Dois Dobrado, Mestrinho, Ó do Forró, Trio Sabiá, Trio Sinhá Flor e Tiziu do Araripe são as bandas que se apresentam no show em comemoração aos 15 anos da tradicional casa de forró. As músicas vão do forró clássico ao contemporâneo. Canto da Ema (450 lug.). Av. Brig. Faria Lima, 364, Pinheiros, 3813­4708. Sáb. (3), 18h (abertura). R$ 30/R$ 35. Cc.: não aceita. Cd.: todos.

Arnaldo Baptista

Arrigo Barnabé

O cantor apresenta uma nova interpretação do álbum ‘Clara Crocodilo’ (1980), com uma banda formada principalmente por mulheres. Participam do show as instrumentistas Ana Karina Sebastião (baixo), Joana Queiroz (sax tenor/clarone e voz), Maria Beraldo Bastos (clarineta e voz) e Mariá Portugal (bateria), além de Mario Manga (guitarra) e Paulo Braga (piano). Mundo Pensante (200 lug.). R. 13 de Maio, 825, Bela Vista, 5082­ 2657. Sáb. (3), 23h (abertura). R$ 25/R$ 30. Cc.: não aceita. Cd.: todos.

Blubell

Na despedida da turnê do álbum ‘Diva É a Mãe’, a cantora divide o palco com Angela Maria, parceria inédita, e Filipe Catto, amigo com quem já tocou outras vezes. O repertório do show também conta com músicas que fizeram sucesso com Angela Maria. Sesc Pinheiros. Teatro Autran (1.010 lug.).

R. Paes Leme, 195, 3095­9400. Sáb. (3), 21h; dom. (4), 18h. R$ 12/ R$ 40. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Elza Soares

A cantora lança o álbum ‘A Mulher do Fim do Mundo’, o primeiro só de inéditas. Participam do show o naipe de sopros da banda Bixiga 70, o Quadril – Quarteto de Cordas e o cantor Rubi, além dos músicos Kiko Dinucci e Romulo Fróes, entre outros. Auditório Ibirapuera (800 lug.). Pq. Ibirapuera. Av. Pedro Álvares Cabral, s/nº, portão 2, 3629­1075. Sáb. (3), 21h; dom. (4), 19h. R$ 20 (esgotado). Cc.: todos. Cd.: todos.

Fagner

O cantor e compositor apresenta sucessos dos mais de 40 anos de carreira e lança música feita a partir de texto psicografado por Chico Xavier, ‘Há Dois Mil Anos’. Tom Brasil (1.800 lug.). R. Bragança Paulista, 1.281,Chác. S. Antônio, 4003­1212. Sáb. (3), 22h. R$ 120/ R$ 240. Cc.: todos. Cd.: todos.

Funk Como Le Gusta

A banda apresenta o quarto álbum, ‘A Nave Mãe Segue Viagem’, marcado pela percussão de matriz africana e latina. ‘Você Verá’ e ‘Pappa Girl’ são algumas das músicas do repertório. Sesc Vila

Mariana. Teatro (620 lug.). R. Pelotas, 141, 5080­3000. Sáb. (3), 21h; dom. (4), 18h. R$ 7,50/R$ 25. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

João Bosco

Karina Buhr

DOM. (4)

Blubell

Elza Soares

Fora da Casinha

Maurício Pereira, O Terno, Twinpine(s), Stela Campos, Gui Amabis, Carne Doce, The Soundscapes, Holger, Supercordas e Boogarins são alguns destaques do evento. Com atrações se apresentando em três palcos, a primeira edição do festival comemora oito anos de existência da Casa do Mancha, espaço em que vários nomes da música alternativa brasileira se apresentam. Centro Cultural Rio Verde (700 lug.). R. Belmiro Braga, 119, V. Madalena, 3459­ 5321. Dom. (4), 16h. R$ 60. Cc.: E, M e V. Cd.: E, M e V.

João Bosco

João Ormond

O violeiro mato­grossense, famoso por difundir a música pantaneira no Brasil, apresenta show dançante com repertório do álbum ‘Tem Viola no Forró’ (2014), seu oitavo trabalho. No disco, ritmos nordestinos são misturados aos de viola. Sesc Vila Mariana. Praça de Eventos (220 lug.). R. Pelotas, 141, V. Mariana, 5080­3000. Dom. (4), 13h30. Grátis.

One Drop Festival

Representantes do dub, estilo de música jamaicana, Lee “Scratch” Perry e Mad Professor se apresentam no festival. As outras atrações do evento são High Public Sound, Jurrasic Sound System, Digital Dubs e Marcelinho da Lua. Estúdio (1.200 lug.). Av. Pedroso de Morais, 1.036, Pinheiros, 3814­7383. Dom. (4), 16h. R$ 120/ R$ 200. Cc.: todos. Cd.: todos.

Pedro La Colina e Cañaveral

O cantor e percussionista chileno mistura ritmos afro­latinos com música brasileira e homenageia intérpretes caribenhos, como Benny Moré, Oscar D’ e Willy Chirinos. Bourbon Street (450 lug.). R. dos Chanés, 127, Moema, 5095­6100. Dom. (4), 21h30 (abertura, 20h). R$ 32. Cc.: todos. Cd.: todos.

Skank

Depois do lançamento no final do ano passado, a banda apresenta a turnê do álbum ‘Velocia’ em São Paulo. ‘Noite’, ‘Alexia’ e ‘Multidão’ são algumas das músicas do show. Tom Brasil (4.000 lug.). R. Bragança Paulista, 1.281, Chácara S. Antônio, 4003­1212. Dom. (4), 20h. R$ 80/R$ 200. Cc.: todos. Cd.: todos.

3ª (6)

Iara Rennó

A cantora homenageia os 50 anos de carreira da baiana Maria Bethânia com a interpretação do álbum ‘Drama – Anjo Exterminado’ (1972). ‘Lama’ e ‘Baioque’ são duas das músicas de outros discos no repertório do show. Serralheria (240 lug.). R. Guaicurus, 857, Lapa, 2592­3923. 3ª (6), 21h. R$ 20/R$ 25. Cc.: todos. Cd.: todos.

O Que Há de Concreto na Canção?

Projeto de Gil Assis e Ana Fridman, o álbum tem poesias concretas, interpretadas no show de lançamento por Marcelo Pretto, Carlos Careqa, Ná Ozzetti, Vitor Lopes, Sergio Reze, Mario Checchetto e Priscilla Frade. Sesc Consolação. Teatro Anchieta. (280 lug.). R. Dr. Vila Nova, 245, 3234­3000. 3ª (6) e 4ª (7), 21h. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

4ª (7)

Elba Ramalho

Com parte do repertório aberto para a escolha do público durante a apresentação, a cantora paraibana apresenta sucessos de Dominguinhos, Luiz Gonzaga e Anastacia. O show ocorre na semana de comemoração pelos 15 anos da casa de forró. Canto da Ema (450 lug.). Av. Brig. Faria Lima, 364, Pinheiros, 3813­4708. 4ª (7), 22h30 (show, 0h30). R$ 40. Cc.: não aceita. Cd.: todos.

Foals

Em primeiro show solo no Brasil, a banda inglesa apresenta a turnê do seu quarto disco, ‘What Went Down’, lançado em agosto. Formado em 2005, o quinteto tem influências de indie, música experimental e eletrônica. Cine Joia (992 lug.). Pça. Carlos Gomes, 82, metrô Liberdade, 3101­1305. 4ª (7), 22h30 (abertura, 20h30). R$160. Cc.: todos. Cd.: todos.

O Que Há de Concreto na Canção?

Yamandu Costa

O violonista se apresenta pela série Instrumental no Conservatório, que recebe solistas do Brasil

e do mundo. A primeira influência de Yamandu foi a música regional do sul, até dar espaço para outros gêneros, como samba, música erudita e jazz. Praça das Artes. Sala do Conservatório. (200 lug.). Av. São João, 281, Centro, 4571­0400. 4ª (7) e 5ª (8), 20h. R$ 10/R$ 20. Cc.: todos. Cd.: todos.

5ª (8)

Janaína Fellini

Resultado da residência artística da cantora curitibana no Programa Rumos Itaú Cultural, o álbum ‘Casa Aberta’ tem releituras de músicas de Gilberto Gil, Alessandra Leão e Lucas Santtana. O arranjador Beto Villares e o maestro Letieres Leite participam do show de lançamento. Itaú Cultural (249 lug.). Av. Paulista, 149, metrô Brigadeiro, 2168­1776. 5ª (8), 20h. Grátis (retirar ingresso 30 min. antes).

The Moondogs

A banda lança um EP com cinco músicas e influência do rock dos anos 1960 e 1970. O primeiro álbum, ‘Black & White Woman’ é de 2014. Tom Jazz (200 lug.). Av. Angélica, 2.331, Higienópolis, 3255­ 0084. 5ª (8), 21h (abertura, 20h). R$ 35/R$ 50. Cc.: todos. Cd.: todos.

Yamandu Costa

MÚSICA CLÁSSICA

Coral Paulistano Mário de Andrade

A Camerata Paulistana executa a ‘Sinfonia nº 1 em Dó Maior, Op. 21’, de Beethoven, e ‘Moteto Exsultate, Jubilate K 1651’, de Mozart. CEU Perus (400 lug.). R. Bernardo José Lorena, s/nº, V. Fanton. Sáb. (3), 16h. Grátis.

Os Contos de Hoffmann

A Orquestra do Theatro São Pedro apresenta trechos da ópera romântica do compositor Jacques Offenbach na série ‘Cortinas Líricas’, da temporada de 2015. Paulo Mandarino é o protagonista da montagem, baseada em três contos de E. T. A. Hoffman. A regência é de André dos Santos. Teatro São Pedro (636 lug.). R. Dr. Albuquerque Lins, 207, S. Cecília, 3661­6529. Hoje (2), 20h; dom. (4), 11h. R$ 10/R$ 30. Cc.: todos. Cd.: todos.

De Bach às Bachianas

Em homenagem a Mário de Andrade, o Circuito BNDES Música Brasilis apresenta um concerto com reunião de peças de Heitor Villa­ Lobos e de Johann Sebastian Bach. O ator Pascoal da Conceição interpreta textos de Andrade sobre a música. Na parte musical, o sexteto é formado por Rosana Lanzelotte (pianoforte), Marcus Ribeiro (violoncelo), Rômulo Barbosa (flauta), Batista Jr. (clarinete),

Tony Botelho (contrabaixo) e Marília Vargas (soprano). Centro Cultural São Paulo. Sala Jardel Filho (321 lug.). R. Vergueiro, 1.000, metrô Vergueiro, 3397­ 4002. 4ª (7), 20h30. R$ 10. Cc.: todos. Cd.: todos.

Gershwin Piano Quartet

O quarteto suíço de virtuoses de piano combina clássicos da música erudita com interpretações da música norte­americana do início do século 20. Os pianistas André Desponds, Stefan Wirth, Benjamin Engeli e Mischa Cheung se apresentam simultaneamente no palco. Sala São Paulo (1.484 lug.). Pça. Júlio Prestes, 16, Luz, 3367­ 9500. 3ª (6) e 4ª (7), 21h. R$ 100/ R$ 375. Cc.: todos. Cd.: todos.

Osesp: Alsop rege Brahms

Marin Alsop está à frente da Osesp, em concerto com ‘Sinfonia nº 3 em Fá Maior, Op. 90’ e ‘Sinfonia nº 4 em Mi Menor, Op. 98’. Sala São Paulo (1.484 lug.). Pça. Júlio Prestes, 16, Luz, 3367­9500. Hoje (2), 21h30; sáb. (3), 16h30. R$ 45/R$ 178. Cc.: todos. Cd.: todos.

