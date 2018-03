Novo chef executivo do restaurante Kaá, o francês Laurent Suaudeau já introduziu algumas criações no menu, como o gratin de gnocchi de milho ao parmesão (R$ 27); e o creme de burrata, farofa de azeitona, tomate confit com compota de figo e pesto (foto), que figura no novo menu executivo (R$ 77,50). Av. Juscelino Kubitschek, 279, V. N. Conceição, 3045-0043.

