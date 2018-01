'Jurassic World – O Mundo dos Dinossauros' continua franquia de Steven Spielberg

Jurassic World – O Mundo dos Dinossauros volta à ilha de ‘Jurassic Park’ (1993), sucesso de Steven Spielberg, para um novo recomeço. Vinte e dois anos após o desastre inicial, o parque temático se reinventou. Chama-se, agora, Jurassic World e recebe visitantes todos os dias em um complexo tecnológico. Para surpreender o público, que já não se impressiona com os ‘dinossauros de sempre’, os geneticistas do lugar criam o indominus rex, com material genético do tiranossauro rex.

Antes de ser revelado, o indominus, extremamente inteligente, foge de sua jaula. Owen (Chris Pratt), um domador de dinossauros, e Claire (Bryce Dallas Howard), administradora do parque, tentam proteger os 20 mil visitantes da ameaça. Relembre, abaixo, o que se passou nos outros filmes da franquia. Rafael Abreu

O começo

Jurassic Park (1993), baseado no livro de Michael Crichton, se passa na Ilha Nublar, onde um bilionário recria dinossauros, soltos num parque natural. Quando o sistema de segurança é sabotado, os animais aterrorizam a ilha.

Lado secreto

Em O Mundo Perdido: Jurassic Park, mercenários vão à Ilha Sorna, na qual dinossauros foram criados antes de serem enviados à Nublar. Cientistas tentam impedi-los de levar os bichos a San Diego, onde há planos de fazer um novo parque.

Em busca

Em Jurassic Park III, um casal engana o paleontólogo Alan Grant (Sam Neill), protagonista do primeiro filme, para acompanhá-los a Sorna. Lá, descobre que queriam ajuda para encontrar o filho, que sumiu nas proximidades.