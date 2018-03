Com decoração que flerta com o art déco e a estética nova-iorquina dos anos 1930, o The

Juniper 44° é o novo bar de drinques da cidade. A inspiração do nome vem de um ingrediente do gim (juniper, em inglês, significa zimbro) e seu teor alcoólico.

Com mesinhas também na calçada, o estabelecimento traz uma seleção de drinques assinados pelo mixologista e sócio Matheus Cunha. Os autorais custam R$ 38, cada. Vale provar o delicioso ‘The Commander’, vencedor de concurso da vodca Grey Goose. Suave, é feito com vodca, xarope de cupuaçu, licor de pitanga, xarope de maracujá e infusão de chimarrão em álcool.

Foto: Márcio March

Outra pedida é o ‘The King’s Speech’, à base de gim com infusões de capim-santo e de manga verde, licor de gengibre, mix de cítricos e xarope de uva verde. Servido em um decanter, para quatro pessoas, o ‘Joy For Four’ (R$ 140) é feito com espumante, vinho branco, frutas vermelhas, cítricos e especiarias.

O chef Andre Galante é o responsável pela cozinha. As porções não surpreendem pela variedade. Mas são bem servidas, como a de batata rústica (R$ 28). Dos sanduíches, peça o ‘Burger J44’ (R$ 40), com pão de brioche, cheddar americano, blend de carnes especiais e farofa de bacon.

Vale destacar o atendimento e a rapidez dos garçons, surpreendente para um bar inaugurado na semana passada.

ONDE: R. Doutor Renato Paes de Barros, 123, Itaim, 3078-1540. QUANDO: 17h/últ. cliente (sáb., 14h/últ. cliente; dom., 14h/0h). QUANTO: Cc.: todos. Cd.: todos