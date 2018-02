Julião Sarmento é um dos destaques da agenda de artes visuais

Foto: Julião Sarmento’s Studio/Divulgação

Inspirado em obras de Marcel Duchamp e Edgar Degas, o artista português Julião Sarmento apresenta criações recentes no Galpão Fortes Vilaça, a partir deste sábado, 15. Na mostra ‘Easy, Fractals & Star’, ele expõe esculturas e pinturas, como na tela acima.

Galpão Fortes Vilaça. R. James Holland, 71, Barra Funda, 3392-3942. 10h/19h (sáb., 10h/18h; fecha dom. e 2ª). Inauguração: sáb. (15), 11h/14h. Grátis. Até 26/9.

Newsletter Divirta-se Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Veja outras inaugurações da semana:

Teodoro Dias. Aos 60 anos, o artista monta sua primeira mostra individual. Sob a curadoria de Rodrigo Naves, o mineiro expõe obras marcadas pela ampla paleta de cores – entre pinturas (foto), gravuras e objetos. Galeria Estação. R. Ferreira de Araújo, 625, Pinheiros, 3813-7253. 11h/19h (sáb., 11h/15h; fecha dom.). Inauguração: hoje (14). Grátis. Até 17/10.

Antonio Dias. Na década de 1970, o artista criou uma série de 32 objetos em formato de livro, baseados em ‘Galáxias’, do poeta Haroldo de Campos. Um dos exemplares da obra é exibido no espaço que homenageia Campos. No domingo (16), às 17h, Antonio Dias participará de uma conversa aberta ao público. Casa das Rosas. Av. Paulista, 37, metrô Brigadeiro, 3285-6986. 10h/22h (dom., 10h/18h; fecha 2ª). Inauguração: dom. (16). Grátis. Até 11/10.

Carlinhos Müller. O ilustrador comemora 30 anos de carreira com a exposição. Além de seus desenhos e trabalhos digitais, também são expostas aquarelas e telas. Deco Art Club. R. Canário, 1.318, Moema, 2619-0057. 10h/19h (sáb., 11h/18h; fecha dom. e 2ª). Inauguração: sáb. (15). Grátis. Até 28/8.

Galeria Marília Razuk. Boias de pesca e manta asfáltica são alguns dos materiais utilizados por Alexandre Canonico para suas obras tridimensionais da mostra ‘Aonde’. A galeria também recebe desenhos e esculturas inéditas de Claudio Cretti. Galeria Marília Razuk. R. Jerônimo da Veiga, 131, Itaim Bibi, 3079-0853. 10h30/19h (sáb., 12h/17h; fecha dom.). Inauguração: 2ª (17). Grátis. Até 15/9.

Galeria Nicoli. Dos irmãos Mário e Carla Nicoli, a nova galeria inaugura com a mostra ‘Do Concreto ao Pop’. Nela, são expostas criações dos artistas representados, como Thiago Cóstackz, Renata Barcelos e Márcio Sallowicz. Galeria Nicoli. R. Peixoto Gomide, 1.736, Jd. Paulista, 3062-7430. 10h30/18h30 (sáb., 12h/17h; fecha dom.). Inauguração: 4ª (19). Grátis. Até 19/9.

Gullah, Bahia, África. Primeiro linguista negro nos EUA, Lorenzo Dow Turner estudou as confluências entre os idiomas falados em comunidades afrodescendentes no Brasil e nos EUA. Sua vida e suas pesquisas são apresentadas na mostra. Museu Afro Brasil. Pq. Ibirapuera. Av. Pedro Álvares Cabral, s/nº, portão 10, 3320-8900. 10h/ 17h (fecha 2ª). Inauguração: 3ª (18), 19h. R$ 6 (grátis, 5ª e sáb.). Até 18/10.

Marcia Pastore. A artista monta a instalação ‘Tira-Linhas’, no hall de entrada da biblioteca. Nela, o público pode interagir com tubos de ferro suspensos, que tem pedaços de giz nas pontas. Com o movimento, as peças produzem círculos sobre estruturas de lousa. Biblioteca Mário de Andrade. R. da Consolação, 94, Centro, 3256-5270. 8h30/20h30 (sáb., 10h/17h; fecha dom.). Inauguração: 3ª (18), 19h. Grátis. Até 3/10.

Pascal Rochette. De origem francesa, o artista viveu 25 anos no Brasil. É da nossa natureza que ele tirou a inspiração para as pinturas expostas na mostra ‘Xapiripe: O Espírito das Florestas’. Galeria Mônica Filgueiras. R. Bela Cintra, 1.533, 3082-5292. 10h30/19h (sáb., 10h30/14h30; fecha dom.). Inauguração: 3ª (18), 19h. Grátis. Até 19/9.

Pequena Galeria 18. Dedicada à fotografia, a galeria carioca de Mário Cohen abre sua filial em São Paulo. Para a inauguração, a mostra ‘Noite’ reúne 30 obras de Rogério Fasano. Pequena Galeria 18. R. Joaquim Antunes, 187, Jd. Paulistano, 2528-0409. 10h/19h (sáb., 12h/17h; fecha dom.). Inauguração: 3ª (18). Grátis. Até 30/9.

Ruy Ohtake. Reconhecido por projetos como o Instituto Tomie Ohtake e o Parque Ecológico do Tietê, o arquiteto apresenta outros trabalhos como designer. São desenhos, projetos inéditos e peças de mobiliário. Instituto Tomie Ohtake. Av. Brig. Faria Lima, 201, Pinheiros, 2245-1900. 11h/20h (fecha 2ª). Inauguração: hoje (14). Grátis. Até 6/9.