Judith Lauand ganha mostra em São Paulo

Referência do concretismo brasileiro, Judith Lauand expõe mais de cem obras, a partir desta sexta-feira (15), no Instituto de Arte Contemporânea e no Museu Belas Artes.

As criações expostas percorrem um período de 1950 a 1959 na carreira da artista – quando ela migrou da figuração para a arte abstrata.

IAC. R. Dr. Álvaro Alvim, 90, V. Mariana, 3255-2009. 10h/18h (sáb., 10h/ 16h; fecha dom.). Inauguração: hoje (15). Grátis. Até 25/7.

Museu Belas Artes. R. Dr. Álvaro Alvim, 76, V. Mariana, 5576-7300. 10h/20h (sáb., 10h16h; fecha dom.). Grátis. Até 1/8.