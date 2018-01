A cantora inglesa Joss Stone volta ao Brasil com seu R&B. Ela interpreta as músicas de seus seis álbuns e deve antecipar outras de ‘Water For Your Soul’, seu novo CD, com previsão de lançamento para o segundo semestre.

Joss Stone

Citibank Hall (7.064 lug.). Av. das Nações Unidas, 17.955, S. Amaro, 2846-6010. 4ª (11), 21h30. R$ 90/R$ 400. Cc.: todos. Cd.: todos.