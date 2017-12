Josephine Bistrô reformula cardápio e serve prato executivo no almoço

Foto: Tadeu Brunelli/divulgação

Aberto há 16 anos, o Josephine Bistrô passa uma reformulação no cardápio, que ganha novas receitas e também a opção de prato executivo no almoço, por R$ 49, acompanhado de salada. Durante o mês de março, o galeto grelhado ao molho de açafrão com risoto de beterraba (foto) está entre as sugestões do dia. A outra pedida é o St. Peter grelhado ao molho de abacaxi fresco, acompanhando de cuscuz de quinoa e espinafre.

R. Jaques Félix, 253, V. N. Conceição, 3842-5891.

Newsletter Divirta-se Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Confira outras sugestões do cardápio:

– Lula à dorê ao molho wassabi (R$ 53)

– Burrata com orégano, manjericão e tomate-cereja (R$ 43)

– Carpaccio de polvo (R$ 39)

– Tartar de carne com chips de batata-doce (R$ 30)

– Peixe à Oriental (R$ 69), peixe branco ao molho oriental com mix de champignon selvagem e arroz negro

– Pintado ao Mediterrâneo (R$ 70), peixe grelhado ao molho de uvas frescas e amêndoas, servido com risoto de limão-siciliano