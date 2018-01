Big Geek Day exibe ‘Jornada nas Estrelas’; confira outras opções de passeios

9 x Mário

A contadora de histórias Mariana Per e o ilustrador Thiago Lémon participam desta edição do projeto, que celebra as nove décadas de atividade da Biblioteca Mário de Andrade. Os dois trabalham com o conto ‘Nizia Figueira, Sua Criada’, o que, ao final, gera uma ilustração de Lémon.

Biblioteca Mário de Andrade. Saguão. R. da Consolação, 94, Consolação, 3775-0002. Hoje (4), 19h30. Grátis.

Big Geek Day exibe primeiro ‘Jornada nas Estrelas’

Big Geek Day

Voltado à cultura geek, o evento tem programação multimídia. Entre os destaques, estão a exibição de ‘Jornada nas Estrelas’ (1979; foto acima), primeiro filme baseado na saga televisiva, e de dois de seus episódios. Há ainda campeonato de videogame, concurso de cosplay e show com a banda Gameboys.

Museu da Imagem e do Som. Av. Europa, 158, Jd. Europa, 2117-4777. 2ª (7), 12h/19h. Grátis (para atrações no auditório, retirar ingresso 1h antes).

Festival Cultivar

O evento, que vai até outubro e promove o contato com a natureza, será aberto no sábado (5), com uma expedição pela mata do Parque Trianon às 14h. No domingo (6), é a vez de observar as árvores do local. Já a exposição ‘Biodiversidade na Cultura Brasileira’ será aberta na 3ª (8), no Conjunto Nacional. Programação completa: www.festivalcultivar.com.br

Jorge Amado em 4 Faces

Oficinas, leituras dramatizadas e uma mesa de debates jogam luz sobre a obra para o público infanto-juvenil. Romances de sua autoria ganham leituras dramatizadas, com oficinas que fazem paralelo entre os livros e o processo de formação dos jovens. 40 vagas.

Caixa Cultural. Pça. da Sé, 111, metrô Sé, 3321-4400. 3ª (8) a 5ª (10), 14h/17h. Grátis (inscrições pelo e-mail jorgeamado4facessp @gmail.com ). Até 11/9.

Meditashow

A meditadora Monica Jurado, a artista Cristiane Velasco e a psicanalista Patrícia Alcântara montaram o evento, que consiste na meditação com tambores. Participam desta edição um duo de cordas formado por Erica Beatriz Navarro (violoncelo) e Cá Raiza (violino, rabeca e viola de arco).

Av. Paulista, 37, Bela Vista, 3285-6986/3288-9447. Dom. (6), 15h. Grátis.

Museu da Imigração

Reaberto no ano passado, o museu é o atual Memorial do Imigrante. No local, estão preservadas a cultura e a memória de várias gerações que vieram para a cidade e o Estado. A partir de hoje (4), o local abriga mais uma exposição da série Coleções Descobertas. Agora, o tema é sapatos, com calçados de diversos locais que simbolizam o fluxo migratório.

A mostra fica em cartaz até 1/11.

R. Visconde de Parnaíba, 1316, Mooca, 2692-1866. 9h/17h; dom. e fer., 10h/17h (fecha 2ª). R$ 6.