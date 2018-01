Jorge Takla festeja seus 40 anos de carreira com 'Vanya e Sonia e Masha e Spike'

Murilo Bomfim

O que o diretor libanês (radicado no Brasil) Jorge Takla e o dramaturgo americano Christopher Durang têm em comum? No mínimo, uma paixão pelas obras de Anton Chekhov (1860 – 1904). Após montar alguns clássicos do escritor russo, Takla festeja 40 anos de carreira com Vanya e Sonia e Masha e Spike, que estreia hoje (6), no Teatro Faap.

O texto, de Durang, conta a história de três irmãos. Vanya (Elias Andreato) e a adotada Sonia (Patrícia Gasppar) – referências à peça ‘Tio Vânia’ – vivem juntos em uma casa de campo. Desempregados e com uma vida fracassada, dependem da bem-sucedida estrela de cinema Masha (Marília Gabriela) – referência à peça ‘As Três Irmãs’.

Newsletter Divirta-se Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Tudo vai pacatamente bem quando Masha, que mora longe de ambos, aparece na casa com seu novo namorado Spike (Bruno Narchi) – e com uma notícia que pode mudar o rumo das vidas de Vanya e Sonia. “Masha é uma ególatra, mas, no fundo, é a mais sofrida das personagens”, diz Marília, afirmando ter aceitado de imediato o convite para o papel. “A Masha tinha de ser minha de qualquer jeito.”

ONDE: Teatro Faap (506 lug.). R. Alagoas, 903, Higienópolis, 3662-7233.

QUANDO: Estreia hoje (6). 6ª, 21h; sáb., 17h e 21h; dom., 17h. Até 19/7.

QUANTO: R$ 100/R$ 120.