Jorge Mautner apresenta, com participação de Otto, as músicas de ‘Para Detonar a Cidade’, álbum lançado no ano passado com o áudio de show feito em 1972. Ele também relembra sucessos como ‘Maracatu Atômico’.

Jorge Mautner

Sesc Vila Mariana. Teatro (608 lug.). R. Pelotas, 141, 5080-3000. Sáb. (21), 21h; dom. (22), 18h. R$ 7,50/R$ 25. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.