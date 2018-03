John Neschling rege a OSM pela primeira vez em 2015; confira outras opções de música clássica

O maestro John Neschling (foto) rege a Orquestra Sinfônica Municipal de São Paulo pela primeira vez em 2015. O destaque é a ‘Sinfonia Nº 9’, de Gustav Mahler, escrita entre 1908 e 1909. A peça ‘Tales from Underground’, de Cristian Carrara, também integra o programa.

Teatro Municipal (1.500 lug.). Pça. Ramos de Azevedo, s/nº, Centro, 3053-2100. Sáb. (7), 20h; dom. (8), 17h. R$ 20/R$ 70. Cc.: todos. Cd.: todos.

Sexta (6)

Newsletter Divirta-se Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Orquestra do Estado de Mato Grosso e Yamandu Costa

O álbum ‘Concerto de Fronteira’ une a orquestra regida por Leandro Carvalho e o violonista.

Sesc Pinheiros. Teatro Paulo Autran (1.010 lug). R. Paes Leme, 195, 3095-9400. Sexta (6), 21h. R$ 12/R$ 40. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Orquestra do Theatro São Pedro

A orquestra estreia a série ‘Concertos Internacionais’ com participação do barítono Paulo Szot.

Teatro São Pedro (636 lug.). R. Dr. Albuquerque Lins, 207, S. Cecília, 3661-6529. Sexta (6), 20h; dom. (8), 17h. R$ 30/R$ 50. Cc.: todos. Cd.: todos.

Sáb. (7)

Quodlibet Trio

O grupo formado por Ludmila Carvalho (soprano), Maria Lúcia Waldow (mezzo-soprano) e Guilherme de Camargo (cordas dedilhadas) compila criações do período renascentista.

Sesc Vila Mariana. Auditório (131 lug.). R. Pelotas, 141, 5080-3000. Sáb. (7), 18h30. Grátis (retirar ingresso 1h antes).

Dom. (8)

Orquestra do Theatro São Pedro

Leia mais acima

3ª (10)

Música de Câmara Brasileira

A soprano Caroline de Comi, acompanhada dos músicos Sarah Hornsby (flauta), Gilson Antunes (violão) e Luciano Cesar Morais (violão), abre a série. No programa, obras de Marcus Siqueira, Rodrigo Lima e Maurício de Bonis.

Teatro São Pedro (636 lug.). R. Dr. Albuquerque Lins, 207, S. Cecília, 3661-6529. 3ª (10), 12h. Grátis.

4ª (11)

Homenagem a Heidi Lazzarini

No espetáculo dedicado à soprano e professora, integrantes da Academia de Ópera do teatro interpretam trechos da ópera ‘La Traviata’, de Giuseppe Verdi.

Teatro São Pedro (636 lug.). R. Dr. Albuquerque Lins, 207, S. Cecília, 3661-6529. 4ª (11), 20h. Grátis (retirar ingresso 2h antes).

5ª (12)

Daniel Auner e Cecília Moita

O violinista e a pianista interpretam obras de Brahms, Mozart, entre outros autores.

Central das Artes (70 lug.). R. Apinajés, 1.081, Sumaré, 3670-4040. 5ª (12), 21h. R$ 20. Cc.: todos. Cd.: todos.

Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo

Isaac Karabtchevsky rege a Osesp.No programa, obras de Villa-Lobos e Igor Stravinsky.

Sala São Paulo (1.484 lug.). Pça. Júlio Prestes, 16, Luz, 3367-9500. 5ª (12), 19h30. R$ 15. Cc.: todos. Cd.: M e V.