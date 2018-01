João das Neves é homenageado em mostra do projeto ‘Ocupação’

Foto: André Seite/Divulgação

O dramaturgo João das Neves é o homenageado do projeto Ocupação, a partir deste sábado (26), no Itaú Cultural. Com curadoria do próprio diretor e de sua mulher, Titane, a exposição visita sua obra, a partir de documentos, fotografias, objetos e vídeos.

Dividida por eixos temáticos, a mostra percorre desde o início de sua carreira, durante a Ditadura Militar, no Rio, até seus trabalhos mais recentes. Suas experiências com minorias – como os índios Kaxinawá no Acre, onde viveu por oito anos, e o congado mineiro – são lembradas em documentos e trechos de espetáculos.

Na programação paralela, haverá a montagem de peças como ‘Mirabolantes’ e ‘Madame Satã’, além do lançamento de um site sobre sua obra, em outubro.

ONDE: Itaú Cultural. Av. Paulista, 149, metrô Brigadeiro, 2168-1776. QUANDO: 9h/20h (sáb., dom. e fer., 11h/20h; fecha 2ª). Inauguração: sáb. (26), 14h. Até 8/11. QUANTO: Grátis.