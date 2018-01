Jô Soares dirige peça sobre encontro entre Freud e Dalí

LEIA MAIS | Confira o roteiro completo de Teatro e Dança

Em 1938, o pintor surrealista Salvador Dalí visita Sigmund Freud. O pai da psicanálise já está doente, à beira da morte. É esse encontro histórico (e improvável) o mote de Histeria, peça que estreia hoje (6), no Tuca.

Escrita pelo britânico Terry Johnson, a obra já mereceu direção de John Malkovich. Aqui, quem assina a encenação é Jô Soares – que também se encarregou da tradução do texto.

Durante o episódio retratado no espetáculo, Freud havia recentemente escapado da Europa nazista e estabelecera-se na Inglaterra. Nesse contexto, surgem duas personagens que questionam as certezas do médico (Pedro Paulo Rangel). Simultaneamente, a obra de Dalí (Cássio Scapin) é satirizada numa visão auto parodiada dele. 105 min. 14 anos.

ONDE: Tuca (672 lug.). R. Monte Alegre, 1.024, Perdizes, 3670- 8455.

QUANDO: Estreia hoje (6/5). 6ª e sáb., 21h; dom., 19h. Até 31/7.

QUANTO: R$ 50/R$ 70.