Jedi's Burger é inspirada na série Star Wars

Ambiente: filmes Star Wars inspiram decoração da casa (Foto: divulgação)

Fãs da saga Star Wars ganharam um reduto na cidade. Aberta no início do mês, a Jedi’s Burger & Grill tem atraído apaixonados pela série (até de outros Estados), capazes de passar horas discorrendo sobre os personagens e apreciando o ambiente que remete à espaçonave Millennium Falcon, com ‘sabres de luz’ e cenas dos filmes nas paredes. A espera por uma mesa tem sido longa, até mesmo no almoço durante a semana.

O cardápio é extenso e abre com porções como a ‘Batata Jedi’s’ (R$ 25,30), fritas e cobertas com cheddar, bacon e queijo gratinado – frequente nas mesas. Também há massas e risotos. Mas a especialidade são os lanches. Há mais de 50 opções, de hot dog (R$ 13,90) e beirute de rosbife (R$ 25,90) a hambúrgueres de fraldinha, costelinha de porco, salmão e picanha.

O ‘Pic Jedi’s Darth Vader’ (R$ 22,50), por exemplo, leva um disco de picanha, queijo prato, alface, cebola e molho especial em pão de hambúrguer preto. O que dá cor ao pão e a receita dos molhos são segredos da casa. Para beber, prove a ‘Limonada Jedi’s’ (R$ 12,90), com xarope de cereja. A carta ainda inclui drinques, cervejas e milk-shake (R$ 22,90).

ONDE: R. Verbo Divino, 1.194, Chácara S. Antônio, 2387-2553.

QUANDO: 11h/23h.

QUANTO: Cc. e Cd.: todos.