De pequenas casas até eventos a céu aberto, um roteiro para ouvir jazz em São Paulo

Dez casas para ouvir jazz ao vivo em São Paulo – e uma programação com shows, festivais e projetos que levam o ritmo a diferentes locais da cidade.

Por Júlia Corrêa e Renato Vieira

MÚSICOS DE JAZZ

“A música ao vivo em São Paulo está voltando a ser como era nos anos 1950 e 1960. Sinto que há um movimento forte para isso”, Giba Estebez, pianista e arranjador que toca regularmente no All of Jazz

“A cena ganha frescor à medida que os músicos não param no tempo e, com as facilidades de hoje, buscam novas referências”, Proveta, da Banda Mantiqueira, que costuma tocar no Jazz.Br, do Bourbon Street

PROGRAMAÇÃO PARALELA

+ O Escadaria do Jazz é um evento mensal que torna a escada entre as ruas 13 de Maio e dos Ingleses um palco para shows gratuitos ao ar livre. No entorno, são instaladas barracas com petiscos e cerveja artesanal. A próxima edição será em 12/8, às 14h. Inf.: fb.com/escadariadojazz

+ O Jazz na Rua (foto) é uma ação de dança que ocupa espaços da cidade com aulas gratuitas focadas no Lindy Hop, estilo nascido no bairro do Harlem, em Nova York. A próxima edição será em 23/7, às 14h30, na Praça das Artes (Av. São João, 281, Centro). Inf.: fb.com/jazznaruasp

+ O guitarrista britânico Femi Temowo e a cantora e compositora portuguesa Luisa Sobral são algumas das atrações do Jazz e Vinho Festival. À parte, haverá degustação e venda de rótulos da bebida. Teatro Bradesco (1.439 lug.). R. Palestra Itália, 500, Perdizes, 3670-4100. 24/8, 21h. R$ 100/R$ 260.

+ O Quartabê continua a reler obras de uma grande referência do jazz brasileiro, o compositor Moacir Santos. O show em que o grupo lança seu novo EP, ‘Depê’, tem participações de Arrigo Barnabé e MC Soffia. Sesc Pompeia. Teatro (356 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. Hoje (14), 21h. R$ 6/R$ 20.

+ O Sesc Pompeia promove a 7ª edição do Jazz na Fábrica. Entre as atrações confirmadas para o festival estão o trompetista Eddie Allen, abrindo o evento, e Hermeto Pascoal, lançando o disco ‘No Mundo dos Sons’. Sesc Pompeia. R. Clélia, 93, 3871-7700. 10 a 27/8. R$ 12/R$ 60.

+ Evento itinerante em casarões paulistanos, o Jazz Mansion tem ingressos esgotados para este domingo (16). Mas, em agosto, o evento faz sessão especial no Bourbon Street, com a banda Gringo’s Washboard. R. dos Chanés, 127, Moema, 5095-6100. 6/8, 15h/22h. R$ 30. Inf.: bit.ly/jazzmans