Jazz Sinfônica interpretando choros e sambas é destaque da programação de música clássica

Sexta (27)

O Amor dos Três Reis

Com regência de Luiz Fernando Malheiro, o Teatro São Pedro abriu sua temporada lírica com a ópera, que envolve amor e tragédia.

Teatro São Pedro (636 lug.). R. Dr. Albuquerque Lins, 207, S. Cecília, 3661-6529. Sexta (27) e dom. (29), 20h. R$ 30/R$ 70. Cc.: todos. Cd.: todos.

Osesp: Peleggi e Hardenberger

Valentina Peleggi substitui Carolyn Kuan, que regeria a Osesp e não pôde viajar por restrições médicas, em concerto com a participação do trompetista Hakan Hardenberger e narração de Arthur Nestrovski.

Newsletter Divirta-se Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Sala São Paulo (1.484 lug.). Pça. Júlio Prestes, 16, Luz, 3367-9500. Sexta (27), 21h. sáb. (28), 16h30. R$ 45/R$ 178. Cc.: todos. Cd.: todos.

Otello

A ópera de Verdi tem direção cênica de Giancarlo Del Monaco e regência de John Neschling.

Teatro Municipal. (1.500 lug.). Pça. Ramos de Azevedo, s/nº, Centro, 3053-2100. Sexta (27), 20h. R$ 50/R$ 120 (esgotado). Cc.: M e V. Cd.: M e V.

Sáb. (28)

Osesp: Peleggi e Hardenberger

Leia mais nesta página.

Dom. (29)

O Amor dos Três Reis

Leia mais nesta página

Osesp e Peleggi

Valentina Peleggi volta a reger a Osesp em concerto da série Matinais. No programa estão ‘Guia da Orquestra Para os Jovens, Op. 34’, de Benjamin Britten, ‘Ma Mère l’Oye: Suíte’ e ‘La Valse’, ambas de Maurice Ravel.

Sala São Paulo (1.484 lug.). Pça. Júlio Prestes, 16, Luz, 3367-9500. Dom. (29), 11h. Grátis (ingressos já disponíveis na bilheteria).

3ª (31)

Orquestra Jazz Sinfônica

A Orquestra Jazz Sinfônica interpreta grandes clássicos do choro e do samba. No programa, obras de Pixinguinha (‘Vou Vivendo’, ‘Um a Zero’), Paulinho da Viola (‘Choro Negro’), Cyro Pereira (‘O Fino do Choro nº 1’), entre outros.

Sesc Pinheiros. Teatro Paulo Autran (1.010 lug). R. Paes Leme, 195, 3095-9400. 3ª (31), 21h. R$ 9/R$ 30. Cc.: todos. Cd.: todos.

Osesp Masp

No segundo concerto da série que explora as conexões entre música clássica e o acervo do museu, solistas da Osesp apresentam obras de Felix Mendelssohn Bartholdy e Aaron Copland ligadas ao Romantismo. O maestro Leandro Oliveira e a historiadora de arte Eugênia Esmeraldo traçam paralelos entre os temas e ‘O Verão – Diana Surpreendida por Acteão (As Quatro Estações de Hartmann), pintura de Eugène Delacroix.

Masp. Grande Auditório (374 lug.). Av. Paulista, 1578, Bela Vista, 3266-3645. 3ª (31), 19h30. R$ 100. Cc.: todos. Cd.: todos

4ª (1º)

Orquestra Sinfônica Municipal

Sob regência de Maximiano Valdés, a orquestra faz concerto com participação do pianista vietnamita Dang Thái Son. No programa, há obras dos compositores Alberto Ginastera, Robert Schumann e Dimitri Shostakovich.

Teatro Municipal. (1.500 lug.). Pça. Ramos de Azevedo, s/nº, Centro, 3053-2100.4ª (1º) e 5ª (2), 20h.R$ 20/R$ 70. Cc.: M e V. Cd.: M e V.

5ª (2)

Orquestra Sinfônica Municipal

Leia mais nesta página.

Quarteto de Cordas da Cidade de São Paulo

Formado por Betina Stegmann (violino), Nelson Rios (violino), Marcelo Jaffé (viola) e Robert Suetholz (violoncelo), o grupo apresenta ‘As Sete Últimas Palavras de Cristo na Cruz, Op. 51’, de Joseph Haydn. A obra é baseada nas sete expressões proferidas por Jesus Cristo em sua meditação durante a via crucis. Nicolau de Figueiredo (cravo) participa.

Praça das Artes.Sala do Conservatório (200 lug.). Av. São João, 281, Centro, 4571-0400. 5ª (2), 20h. R$ 20. Cc.: M e V. Cd.: M e V.