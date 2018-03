Jazz para crianças é uma das dicas do Bora.aí

Toda semana, o bora.aí indica os melhores programas infantis no Divirta-se

Foto: divulgação

Pequeno ouvinte

Neste domingo (10), estreia o projeto ‘Música para Pequenos’ – um convite para famílias com crianças pequenas curtirem uma boa música instrumental. O show ocorre em ambiente inspirado nos jazz clubs e pubs internacionais, abrindo um espaço para que pais e filhos se divirtam enquanto os músicos do grupo Jazz100 Strezz improvisam em cima de clássicos. Na seleção, estão desde temas de seriados de TV até músicas de Toquinho e Chico Buarque – como ‘Menino Maluquinho’, ‘João e Maria’, ‘Sítio do Pica-pau Amarelo’ e ‘O Caderno’. Na banda, estão Matthias Vogt (piano), Danilo Vianna de Castro (contrabaixo) e Henrique Bochud (bateria). Livre. Ao Vivo Music Club. R. Inhambu, 229, Moema, 5052-0072. Dom. (10), 11h. R$ 15 (crianças de 9 a 12 anos)/R$ 20 (adultos). Grátis para menores de 9 anos.

Fora de época

Mamães e papais foliões, vai ter baile no domingo! O Bloco Bebê, composto por Isadora Canto, Tatiana Tardioli, artistas e bebês convidados, puxa a brincadeira em um delicado cortejo, que inclui ritmos carnavalescos, marchinhas, frevos, maracatus e músicas infantis. Livre. Sesc Bom Retiro. Al. Nothmann, 185, 3332-3600. Dom. (10), 16h30. Grátis.

Festa julina

A Fazendinha Bichomania faz festa com jogos e quadrilha. Livre. Estr. dos Pires, 1.933, Cotia, 4242-1116. Sáb. (9), 10h/17h. R$35.