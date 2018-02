Jazz na Fábrica entra em sua última semana; confira outras opções de show

Hoje (28)

Alcione

A cantora apresenta músicas do CD e DVD ‘Eterna Alegria Ao Vivo’, baseado em seu disco de estúdio mais recente.

Lapa 40 Graus (1.500 lug). R. Inácio Pereira da Rocha, 520, V. Madalena, 3097-0095. Hoje (28), 23h59 (abertura, 18h). R$ 30/R$ 40. Cc.: todos. Cd.: todos.

Angela Maria e Cauby Peixoto

Os cantores apresentam músicas dos trabalhos que lançaram este ano. Depois, se juntam para duetos.

Teatro Municipal da Mooca Arthur Azevedo (349 lug.). Av. Paes de Barros, 955, Mooca, 2605-8007. Hoje (28), 21h. Grátis (retirar ingresso às 14h do dia da apresentação).

Benito Di Paula

O cantor e compositor faz show de soft opening do Cabaret Brazil (ex-Terra da Garoa). Ele toca sucessos da carreira como ‘Retalhos de Cetim’ e ‘Charlie Brown’.

Cabaret Brazil (330 lug.). Av. São João, 555, metrô República, 3361-3538. Hoje (28), 22h (abertura, 20h). R$ 260/R$ 290 (inclui jantar). Cc.: A, V e M. Cd.: A, V e M.

Cidadão Instigado

‘Fortaleza’ é o nome do CD mais recente do quinteto, no qual os integrantes trocaram os instrumentos que tocavam originalmente.

Serralheria (200 lug.). R. Guaicurus, 857, Lapa, 2592-3923. Hoje (28) e sáb. (29), 23h59 (abertura, 22h). R$ 30/R$ 35. Cc.: todos. Cd.: todos.

Lobão

O cantor e compositor apresenta seus grandes sucessos no show ‘Lobão Sem Filtro’, em formato voz e violão.

Tom Jazz (200 lug.). Av. Angélica, 2.331, Higienópolis, 3255-0084. Hoje (28) e sáb. (29), 22h. R$ 120. Cc.: todos. Cd.: todos.

Mart’nália

Abrindo o projeto Matrizes do Samba Carioca, a cantora faz show dedicado aos clássicos do Partido Alto.

Sesc Vila Mariana. Teatro (620 lug). R. Pelotas, 141, 5080-3000. Hoje (28) e sáb. (29), 21h; dom. (30), 18h. R$ 12/R$ 40. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Paulo Padilha e Suzana Salles

A dupla celebra a parceria que dura mais de 20 anos, com músicas autorais e alheias.

Casa do Núcleo (70 lug.). R. Pe. Cerda, 25, Alto de Pinheiros, 3032-8401. Hoje (28), 21h (abertura, 20h). R$ 26. Cc.: todos. Cd.: todos.

Russo Passapusso

Integrante do Baiana System e do Bemba Trio, ele faz sua estreia solo no álbum ‘Paraíso da Miragem’. (2014). ‘Paraquedas’ é destaque do repertório.

Sesc Pinheiros. Teatro Paulo Autran (1.010 lug). R. Paes Leme, 195, 3095-9400. Hoje (28), 21h. R$ 12/R$ 40. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Sáb. (29)

Arlindo Cruz e Jorge Aragão

No show Mestres do Samba, os artistas cantam seus respectivos repertórios. Arlindo apresenta o show de seu álbum ‘Herança Popular’ (2014) e Jorge interpreta sucessos como ‘Coisinha do Pai’.

Espaço das Américas (8.000 lug.). R. Tagipuru, 795, Barra Funda, 3864-5566. Sáb. (29), 22h30 (abertura, 20h30). R$ 100/R$ 240. Cc.: todos. Cd.: todos.

Arto Lindsay Quarteto

O grupo liderado pelo instrumentista e produtor americano, que já trabalhou com Caetano Veloso e Marisa Monte, apresenta repertório autoral e grandes clássicos da MPB.

Sesc Ipiranga. Teatro (200 lug.). R. Bom Pastor, 822, 3340-2000. Sáb. (29), 21h; dom. (30), 18h. R$ 6/R$ 20. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Autoramas

Atualmente um quarteto, a banda liderada por Gabriel Thomaz (vocal e guitarra) apresenta hits da carreira e músicas que estarão no álbum ‘O Futuro dos Autoramas’.

Sesc Santo Amaro. Teatro (279 lug.). R. Amador Bueno, 505, 5541-4000. Sáb. (29), 20h. R$ 6/R$ 20. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Boca Livre

Com mais de 35 anos de carreira, o grupo vocal apresenta o repertório do álbum ‘Amizade’ (2013), com músicas de Milton Nascimento, Edu Lobo, Novelli, entre outros.

Sesc Pinheiros. Teatro Paulo Autran (1.010 lug). R. Paes Leme, 195, 3095-9400. Sáb. (29), 21h. R$ 12/R$ 40. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Cidadão Instigado

Lobão

Maria Gadú

Terceiro álbum da artista, ‘Guelã’ tem seu repertório levado ao palco pela cantora e compositora. O disco tem sonoridade de tons introspectivos, com destaque para a releitura de ‘Trovoa’, (Maurício Pereira).

Tom Brasil (1.800 lug.). R. Bragança Paulista, 1.281, Chácara S. Antônio, 4003-1212. Sáb. (29), 22h. R$ 120/R$ 240. Cc.: todos. Cd.: todos

Mart’nália

Moraes Moreira

O cantor e compositor apresenta sucessos dos Novos Baianos e de sua carreira solo.

Teatro Municipal da Mooca Arthur Azevedo (349 lug.). Av. Paes de Barros, 955, Mooca, 2605-8007. Sáb. (29), 21h. Grátis (retirar ingresso às 14h do dia da apresentação).

Trupe Chá de Boldo

O grupo apresenta o repertório do álbum ‘Presente’, lançado este ano. ‘Jovem Tirano Príncipe Besta’ e ‘Uma Banda’ são algumas das músicas do show.

Sesc Consolação. Teatro Anchieta (280 lug.). R. Dr. Vila Nova, 245, 3234-3000. Sáb. (29), 21h. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Dom. (30)

Arto Lindsay Quarteto

Far From Alaska

A banda de Natal foi um dos destaques da escalação nacional do Lollapalooza 2015. Eles apresentam o repertório de seu primeiro álbum, ‘modeHuman’ (2014).

Casa do Mancha (100 lug.). R. Felipe de Alcaçova, s/nº, V. Madalena, 3796-7981. Dom. (30), 21h. R$ 25. Cc.: não aceita. Cd.: M e V.

Filipe Catto

Prestes a lançar novo álbum, intitulado ‘Tomada’, o cantor homenageia Cássia Eller, uma de suas maiores influências.

Teatro Municipal da Mooca Arthur Azevedo (349 lug.). Av. Paes de Barros, 955, Mooca, 2605-8007. Dom. (30), 19h. Grátis (retirar ingresso às 14h do dia da apresentação).

Ludov

Com mais de dez anos de carreira, a banda apresenta o repertório do disco ‘Miragem’ (2014).

Sesc Consolação. Teatro Anchieta (280 lug.). R. Dr. Vila Nova, 245, 3234-3000. Dom. (30), 18h. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Mart’nália

3ª (1º)

Bibi Ferreira

A atriz e cantora apresenta o espetáculo ‘Bibi Ferreira Canta Repertório Sinatra’, acompanhada por orquestra. Theatro Net (799 lug.). Shopping Vila Olímpia. R. Olimpíadas, 360, 3439-9312. 3ª (1º)

e 4ª (2), 21h. R$ 110/R$ 140. Cc.: todos. Cd.: todos.

Inky

O grupo de rock formado em 2011 é atração do projeto Prata da Casa. O quarteto destaca o repertório de seu álbum de estreia, ‘Primal Swag’, lançado no ano passado.

Sesc Pompeia. Choperia (800 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. 3ª (1º), 21h. Grátis (retirar ingresso 1h antes). Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Letuce

O duo formado por Letícia Novaes e Lucas Vasconcellos lança o terceiro CD da carreira, ‘Estilhaça’. Com produção de João Brasil, o álbum é repleto de sons eletrônicos em músicas como ‘Lugar para Dois’, ‘Animadinha’ e ‘Todos os Lugares do Mundo’.

Serralheria (200 lug.). R. Guaicurus, 857, Lapa, 2592-3923. 3ª (1º), 22h (abertura, 21h). R$ 20/R$ 25. Cc.: todos. Cd.: todos.

Zélia Duncan

A cantora e compositora reestreia temporada do espetáculo ‘Totatiando’, no qual passeia pela obra do compositor Luiz Tatit. Regina Braga assina a direção.

Teatro Porto Seguro. Al. Barão de Piracicaba, 740, Campos Elíseos, 4003-1212. 3ª (1º), 21h. R$ 60/R$ 80. Cc.: todos. Cd.: R e V.

4ª (2)



Bibi Ferreira

Michel Teló

O cantor sobe ao palco com o espetáculo ‘Baile do Teló’, que dará origem a um DVD.

Espaço das Américas (8.000 lug.). R. Tagipuru, 795, Barra Funda, 3864-5566. 4ª (2), 23h30 (abertura, 21h30). R$ 70/R$ 100 (2º lote; meia-entrada válida com 1kg de alimento não perecível). Cc.: todos. Cd.: todos.

Jazz na Fábrica

Barcode Quartet

Formado por Annette Giesriegl (voz), Elisabeth Harnik (piano), Alison Blunt (violino) e Josef Klammer (bateria), o grupo tem entre suas influências a música clássica e a indiana.

Sesc Pompeia. Teatro (774 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. Hoje (28), 21h. R$ 12/R$ 40. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Marlena Shaw e Bixiga 70

A cantora americana, que em seu trabalho funde jazz e funk, é acompanhada pelo grupo instrumental brasileiro, revelação dos últimos anos.

Sesc Pompeia. Choperia (800 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. Sáb. (29), 21h30; dom. (30), 19h. R$ 18/R$ 60. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Orquestra Atlântica

O grupo, que passeia por todas as vertentes da música brasileira, destaca músicas de seu primeiro álbum, lançado este ano.

Sesc Pompeia. Choperia (800 lug.).R. Clélia, 93, 3871-7700. Hoje (28), 21h30. R$ 12/R$ 40. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

QN Quarteto

Caio Chiarini (guitarra), Guto Andrade (guitarra), André Sangiovanni (baixo) e Wagner Vasconcelos (bateria) apresentam composições calcadas em estilos como samba e baião.

Sesc Pompeia. Deck. R. Clélia, 93, 3871-7700. Dom. (30), 17h. Grátis.

Tânia Maria

Radicada no exterior há quatro décadas, a cantora, compositora e pianista maranhense é presença rara em seu País. O percussionista Armando Marçal é o convidado especial de suas apresentações.

Sesc Pompeia. Teatro (774 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. Sáb. (29), 21h; dom. (30), 19h. R$ 18/R$ 60. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Especial

Bourbon Street Fest

Os grupos Bourbon Street Jazz Quartet e Lost Bayou Ramblers, além do músico Dwayne Dopsie com a banda The Zydeco Hellraisers, se apresentam hoje (28). No sábado (29), o quarteto e Dopsie voltam a subir ao palco do Bourbon Street, assim como Leon ‘Kid Chocolate’ Brown & 504 Experience. O encerramento no domingo (30) tem Orleans Street Jazz Band, Lost Bayou Ramblers, Dwayne Dopsie & The Zydeco Hellraisers e Galactic.

Bourbon Street (400 lug.). R. dos Chanés, 127, Moema, 5095-6100. Hoje (28) e sáb. (29), 21h30. R$ 85 (1º lote). Cc.: todos. Cd: todos.

Pq. Ibirapuera. Av. Pedro Álvares Cabral, s/nº, portão 10. Dom. (30), 15h30. Grátis.

Festival Mundo Pensante

Arrigo Barnabé, Trupe Chá de Boldo e Projeto Coisa Fina se apresentam nesta primeira edição do festival, que conta com bazar, feira de vinil, praça de alimentação, palestras, instalações e exposições artísticas.

Casa das Caldeiras (1.200 lug.). Av. Francisco Matarazzo, 2.000, Água Branca, 3873-6696. Dom. (30), 15h. Grátis (retirar ingresso 1h antes).



Festival Nova Brasil FM

Capital Inicial, Maria Rita, Vanessa da Mata e Zé Ramalho são as atrações do evento.

Espaço Anhembi (15.000 lug.). Av. Olavo Fontoura, s/n. Sáb. (29), 18h (abertura dos portões, 15h). R$ 70/R$ 250. Cc.: todos. Cd.: todos. Vendas pelo site www.ticket360.com

Tim Music na Rua

MC Guimê e o rapper Rashid são as atrações principais do evento, que tem participação de coletivos e discotecagem da festa Pilantragi.

Pça. da Luz, Luz. Sáb (29), 16h. Grátis.

Música Clássica



Bodas no Monastério

A ópera cômica de Sergei Prokofiev é atração desta temporada do Teatro São Pedro. Lidia Schaffer é a protagonista do espetáculo, baseado em ‘The Duenna’, de Thomas Linley. A concepção cênica é de Bruno Berger-Gorski. A regência da Orquestra do Theatro São Pedro e a direção musical são de André dos Santos.

Teatro São Pedro (636 lug.). R. Dr. Albuquerque Lins, 207, S. Cecília, 3661-6529. Hoje (28) e 4ª (2), 20h; dom. (30), 17h. R$ 20/R$ 60. Cc.: todos. Cd.: todos. Até 6/9.

Manon Lescaut

A nova atração lírica do Teatro Municipal. A ópera de Puccini tem direção cênica de Cesare Lievi e direção musical de John Neschling, regendo a Orquestra Sinfônica Municipal.

Teatro Municipal (1.500 lug.). Pça. Ramos de Azevedo, s/nº, 3053-2100. Sáb., 3ª e 5ª, 20h; dom., 18h. R$ 50/R$ 120. Cc. e Cd.: M e V. Até 10/9.

Orquestra Experimental de Repertório

Obras de Mozart, Puccini e Donizetti estão no repertório do concerto, com participação das sopranos Sumi Hwang e Jodie Devos. Carlos Moreno rege.

Teatro Municipal. (1.500 lug.). Pça. Ramos de Azevedo, s/nº, Centro, 3053-2100. Dom. (30), 11h. Grátis (retirar ingresso 3h antes).

Orquestra Sinfônica Heliópolis

A orquestra apresenta obras de Sérgio Vasconcellos Corrêa, Chopin e Robert Schumann. Edilson Ventureli é o regente e o pianista Ricardo Castro é o solista do concerto.

Sala São Paulo (1.484 lug.). Pça. Júlio Prestes, 16, Luz, 3367-9500. Dom. (30), 16h. R$ 40. Cc.: todos. Cd.: todos.

Orquestra Sinfônica de Jerusalém

Sob a regência do maestro francêsFrédéric Chaslin, a orquestra apresenta obras de Brahms, Mozart e Tchaikovsky. O violinista Itamar Zorman é o solista do concerto.

Teatro Alfa (1.422 lug.). R. Bento Branco de Andrade Filho, 722, S. Amaro, 5693-4000. 5ª (3), 21h. R$ 50/R$ 400. Cc.: todos. Cd.: todos.

Orquestra Sinfônica da USP

Ilya Stupel rege a orquestra, em concerto que tem o violoncelista Dennis Parker como solista. Obras de Ricardo Calderoni, Walter Burle Marx e Mozart estão no programa.

Sala São Paulo (1.484 lug.). Pça. Júlio Prestes, 16, Luz, 3367-9500. Sáb. (29), 21h. R$ 13/R$ 63. Cc.: todos. Cd.: todos.

Osesp: Guerrero e Tambuco

Giancarlo Guerrero é o maestro à frente da Osesp, em concerto com o grupo de percussão Quarteto Tambuco. Obras de Silvestre Revueltas e Jan Järvlepp.

Sala São Paulo (1.484 lug.). Pça. Júlio Prestes, 16, Luz, 3367-9500. Hoje (28), 21h; sáb. (29), 16h30. R$ 45/R$ 178. Cc.: todos. Cd.: todos. Dom. (30), 11h. Grátis (ingressos já disponíveis na bilheteria).