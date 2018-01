Jazz é mote de dois bons eventos desta semana

O jazz – e suas diferentes vertentes e fusões – será o mote de dois eventos que ocorrem na cidade. Um deles é o Lo-Fi Jazz Festival, cuja primeira edição é realizada no Estúdio, no sábado (10), e no MIS, no domingo (11). Na programação, o trio Mental Abstrato, que mescla jazz contemporâneo, hip hop, groove e brasilidades numa apresentação no sábado (10), às 22h50. Outra atração é a banda instrumental Azymuth, com Ivan Conti Mamão (bateria), Alex Malheiros (baixo) e José Roberto Bertrami (teclados). Ativo desde os anos 1970, o grupo toca com o DJ Nuts, na primeira noite do evento, à 1h10 do domingo (11).

Serviço: Estúdio (690 lug.). Av. Pedroso de Morais, 1.036, 3814-7383. QUANDO: Sáb. (10), 20h. QUANTO: R$ 40/R$ 60. Cc. e Cd.: M e V.

Serviço: MIS (400 lug.). Av. Europa, 158, 2117-4777. Dom. (11), 15h. R$ 40. Cc.: não aceita. Cd.: todos.

Já o Samba-Jazz + 50, que começa na quinta (15) e vai até 1º/11, no Sesc Campo Limpo, terá shows de representantes do gênero surgido nos anos 1950. Na noite de abertura, Jorginho Neto Quinteto se apresenta com KL Jay, DJ dos Racionais MC’s, às 20h30.

Serviço: Sesc Campo Limpo. Área externa. R. N. S. do Bom Conselho, 120, 5510-2700. 5ª (15), 20h30. Até 1º/11. Grátis.