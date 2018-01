'Jauja' explora história absurda em deserto argentino

Jauja, vencedor do prêmio da crítica em Cannes em 2014, tem um quê de filme antigo. Com a câmera fixa e no formato de vinhetas de velhas fotografias, pode parecer uma obra muda, ainda que tenha (poucas) falas.

A impressão engana. Apesar das aparências, o longa do argentino Lisandro Alonso conta de forma ousada um enredo absurdo em meio a belas locações Uma legenda esclarece o título: Jauja é uma terra mítica, espécie de paraíso na Terra. A primeira imagem após o letreiro, no entanto, é do deserto da Patagônia.

Lá, durante o século 19, o dinamarquês Gunnar (Viggo Mortensen) e sua filha, Ingeborg (Viilbjørk Malling Agger), participam de uma expedição. Durante a noite, ela desaparece. Ao procurá-la pelo deserto, ele topa com episódios estranhos, numa narrativa que culmina numa virada surreal. RA