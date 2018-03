Após nove anos, Matt Damon retorna ao papel de Jason Bourne

Renato Vieira

Baseada na série de livros de Robert Ludlum, a franquia Bourne redefiniu o cinema de ação dos anos 2000. Até mesmo os produtores de James Bond se viram influenciados pela saga, que se tornou mais realista a partir de ‘Cassino Royale’ (2006).

Depois de nove anos ausente das telas, Jason Bourne retorna para acertar as contas com seu passado. Matt Damon volta a interpretar o agente secreto que, sofrendo de amnésia após uma missão mal sucedida, tenta juntar as peças sobre sua verdadeira identidade.

Newsletter Divirta-se Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O novo filme não é para iniciados: a história faz alusões a fatos de ‘A Identidade Bourne’ (2002), ‘A Supremacia Bourne’ (2004) e ‘O Últimato Bourne’ (2007). Há ainda expectativa de que Aaron Cross (Jeremy Renner), de ‘O Legado Bourne’ (2012), encontre Jason Bourne em um filme futuro. A seguir, relembre curiosidades sobre cada longa.

JASON BOURNE

Matt Damon e Julia Stiles

Após rodar ‘O Ultimato Bourne’ (2007), o diretor Paul Greengrass disse que um novo filme da saga poderia se chamar ‘A Redundância Bourne’. Em sua visão, a história já tinha chegado ao fim. Para Jason Bourne, o diretor, assinando pela primeira vez um roteiro da saga, ao lado de Christopher Rouse, construiu um enredo que justifica o retorno e faz jus aos filmes anteriores. Nicky (Julia Stiles), ex-agente da CIA e contato de Bourne, tornou-se hacker e descobre em arquivos secretos o envolvimento de um membro da família do agente no Projeto Treadstone. A ambiciosa agente Heather Lee (Alicia Vikander) descobre o vazamento e, dando suporte ao diretor da CIA Robert Dewey (Tommy Lee Jones), vai ao encalço de ambos. Quem também persegue Bourne em busca de vingança é um assassino da agência, interpretado por Vincent Cassel – e Bourne também terá motivos para confrontá-lo.

CURIOSIDADES SOBRE O NOVO FILME



– O ator Matt Damon e o diretor Paul Greengrass não trabalhavam juntos desde ‘Zona Verde’ (2010).

– Damon e Julia Stiles são os únicos atores que estão em todos os filmes da saga com Jason Bourne.

– Pela primeira vez na franquia, não é o roteirista Tony Gilroy quem desenvolve a história.

A IDENTIDADE BOURNE

Baleado, Jason Bourne é resgatado por um barco pesqueiro no Mar Mediterrâneo. Ele perdeu sua memória. Por meio de um chip implantado em seu corpo, ele tem acesso a uma conta bancária em Zurique e vai à cidade em busca de pistas. Secretamente, Bourne foi enviado pela CIA para matar um ditador africano que ameaçava relatar em um livro o envolvimento da agência nos governos do continente africano.

PERSONAGENS

Conklin

Diretor do projeto Treadstone, Chris Cooper (foto acima) personifica o principal vilão do filme.

Abbott

Coube a Brian Cox o papel de diretor da CIA e mentor do Projeto Treadstone, que ordena a morte de Conklin.

Nicky

Contato de Bourne na CIA (acima). Papel de Julia Stiles.

Professor

Clive Owen é o matador que persegue Bourne.

Marie

Franka Potente (foto acima) faz o papel da viajante que ajuda Bourne a sobreviver enquanto o agente é perseguido pela CIA.

A SUPREMACIA BOURNE

O agente vive na Índia com Marie, ainda atormentado pelo passado. Uma revelação envolvendo antigo roubo de US$ 20 milhões da CIA motiva uma operação que falha e ele é incriminado. Antes de ‘A Identidade Bourne’, o agente fora enviado em missão secreta por Conklin e Abbott, favorecidos pelo roubo, para matar Vladimir Neski, que ameaçou denunciar as conexões dos diretores com o vilão Gretkov.

PERSONAGENS

Pam Landy

A agente interpretada por Joan Allen (foto acima) quer deter Bourne, acreditando que ele matou agentes de operação da CIA.

Abbott

O diretor da CIA tenta sabotar a operação de Landy. Achado por Bourne, ele se suicida.

Nicky

Chamada pela CIA para caçar Bourne, é sequestrada por ele, que exige informações

Gretkov

Magnata russo, o comparsa de Abbott no roubo de US$ 20 milhões é preso ao final.

Kirill

Gretkov envia o matador interpretado por Karl Urban (foto acima) para deter Bourne, que quer vingança pela morte de Marie.

O ULTIMATO BOURNE

O filme começa imediatamente após o fim de ‘Supremacia’, quando Landy diz a Bourne que seu verdadeiro nome é David Webb. Para ela, o agente não é mais perigo para a CIA. Mas Kramer, diretor da inteligência, não tem a mesma opinião. O jornalista Simon Ross descobre o Projeto Blackbriar, criado por Abbott e citado no fim do primeiro filme, uma nova versão do Treadstone. Para a CIA, Bourne é seu informante.

PERSONAGENS

Simon Ross

Paddy Considine (foto acima) interpreta o jornalista, que se torna alvo da CIA ao lado de Bourne. Ele é morto por Paz, que trabalha para a agência.

Nicky

Ainda na CIA, ela ajuda Bourne a escapar de Desh, assassino enviado para matá-lo.

Vosen

Interpretado pelo ator David Strathairn (foto acima), é o diretor do Projeto Blackbriar. Ele termina o filme detido.

Kramer

Diretor da CIA que tenta colocar culpa em Landy caso o Blackbriar seja exposto.

Hirsch

Criador dos projetos Treadstone e Blackbriar. Ajuda Bourne a recuperar suas lembranças.

O LEGADO BOURNE

Sem Paul Greengrass e Matt Damon, o roteirista Tony Gilroy assumiu o posto de diretor e fez um filme cuja história corre paralelamente à de ‘Ultimato’. Com o Projeto Blackbriar e Bourne expostos, o Departamento de Defesa dos EUA decide eliminar todos os envolvidos no Projeto Outcome, com soldados geneticamente modificados em laboratório, para que este não se torne de conhecimento público.

PERSONAGENS

Cross

Jeremy Renner interpreta o soldado do Projeto Outcome, marcado para morrer.

Marta

Papel de Rachel Weisz (foto acima). É a bioquímica responsável por Cross.

Eric Byer

Edward Norton (foto acima) é o diretor de programas secretos que ordena a morte de envolvidos no Outcome.

Vosen

Em depoimento ao Senado, mente ao dizer que Blackbriar foi criado apenas para capturar Bourne e que Landy venderia segredos da CIA à imprensa.

Turso

Interpretado por Stacy Keach. É o responsável por programas secretos do governo americano e fala com Byer sobre a possibilidade de vazamento.