Jardins ganha nova casa de pão de queijo

Recheado: carne-seca e purê de mandioquinha (Foto: Lucinéia Nunes/Estadão)

Por mais que a decoração branca e dourada, com arabescos nas paredes, sofá de capitonê e espelhos de estilo rococó insista em desviar a atenção, vá direto ao que interessa na nova loja O Melhor Pão de Queijo do Mundo. Esqueça os bolos tão doces e decorados da vitrine e prove o bom pão de queijo feito com polvilhos doce e azedo e queijo meia cura da Serra da Canastra.

Com sorte, poderá escolher o pãozinho ainda na assadeira, recém-saído do forno. Além da versão tradicional (R$ 4,90, cada), o pão de queijo ganha recheios como carne-seca com banana-da-terra e purê de mandioquinha (R$14,90), presunto parma com Catupiry (R$12,90); e doce de leite com coco (R$ 9,90). Para acompanhar, há café expresso Illy (R$ 5,50) e ‘Smoothies’ (R$ 12,90, 500 ml).

ONDE: Al. Lorena, 1.655, Jd. Paulista, 3567-6204.

QUANDO: 8h/20h30 (6ª e sáb., até 22h; dom., 11h/15h).

QUANTO: Cc. e Cd.: todos.