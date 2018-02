Japonês UN é a nova casa do chef Tadashi Shiraishi

‘Crispy Rice’, bolinho de arroz com tartare de atum (Foto: Rubens Kato/divulgação)

Por trás da fachada discreta do novo UN, revela-se um salão elegante, com pé direito alto e detalhes em madeira. Quem chefia a cozinha é Tadashi Shiraishi, com passagem pelos restaurantes Kinoshita, Huto e Nagayama, em São Paulo. Mas é da experiência de três anos fora do País, como chef do Nobu, em Mikonos, na Grécia, e em St. Moritz, na Suíça, que ele empresta parte das receitas executadas ali com rigor técnico e pinceladas autorais.

Para começar, há opções como o ‘Crispy Rice’ (R$ 26), um bolinho de arroz de sushi frito, coberto com tartare de atum levemente picante. Outra pedida é o tempurá de camarão (R$ 39), servido com delicado molho dashi com shoyu branco. Numa versão denominada ‘New Style’, o sashimi de salmão (R$ 28) vem temperado com gengibre e yuzu e selado com azeite quente. Entre os pratos, o ‘Angus’ é servido em pequenas fatias com molho de wasabi (R$ 69).

Do balcão, prove os sashimis de olhete (R$ 15) e de vieira (R$ 22) e o bom sushi de barriga de salmão (R$ 20, o par). Já o bom temaki de atum (R$ 18) vem enrolado como um charutinho. Vale pedir diferentes itens e compartilhar – o que ainda pode salgar a conta. Para fechar, o confeiteiro Felipe Tadao faz apenas três sobremesas, como o ‘Chocolates e Castanhas’ (R$ 20), montado em camadas com crumble de chocolate com castanha-do-pará, bolo, mousse e chocolate amargo.

ONDE: R. Padre João Manuel, 1.050, Jd. Paulista, 3086-0066.

QUANDO: 19h30/0h (6ª e sáb., até 0h30; fecha dom.).

QUANTO: Cc. e Cd.: todos.