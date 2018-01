Foto: Gustavo Delgado (divulgação)

O Brace Bar & Griglia, no Eataly, terá dois jantares (R$ 190, com bebidas e serviço) preparados pelos chefs da casa Ligia Karazawa e José Barattino, com chefs convidados. Será nesta segunda (26) e terça (27), como parte das atividades da Semana Mesa SP (www.semanamesasp.com.br). O carpaccio de lagostim (foto) é um dos pratos de Ligia.

Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1.489, 3279-3300.