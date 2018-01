Jantar a dois – restaurantes preparam menu especial para o Dia dos Namorados

O Dia dos Namorados é só na próxima sexta (12). Mas já fizemos uma seleção de restaurantes para você se programar

Menu até R$ 85 (por pessoa)

Foto: divulgação

O prato com degustação de sobremesas (foto) encerra o jantar no Almodovar, que inclui salada com ostras frescas, paella e duas taças de vinho branco (R$ 159, o casal). R. dos Pinheiros, 274, Pinheiros, 3062-4455.

No Manish, o ‘combo’ para compartilhar terá quibe de abóbora com espaguete de pupunha, lombo de cordeiro com cuscuz marroquino e ‘Chocolamour’ (R$ 150, o casal). Av. Horácio Lafer, 491, Itaim Bibi, 4301-5928.

Na Casa Europa, o jantar começa com figo assado com jamón Serrano e segue com ravióli de camembert com damasco e bolo de avelã (R$ 79, por pessoa). Al. Gabriel Monteiro da Silva, 726, Jd. América, 3063-5577.

Foto: divulgação

O nhoque de mandioquinha ao molho de mascarpone, cogumelos e queijo montanhês (foto) é uma das opções de prato do natural Banana Verde. O menu completo custará R$ 150, para dois. R. Harmonia, 278, V. Madalena, 3814-4828.

O chef Diogo Silveira, do Modi, criou um menu em três tempos a R$ 85, por pessoa, que inclui taça de espumante, vieira grelhada e ‘Agnolotti dal Plin’ de pato ao molho de laranja. R. Alagoas, 475, Higienópolis, 3564-7031.

Menu de R$ 86 a R$ 100

Simpática casa de carnes, o La Caballeriza servirá empanadas, bife de chorizo com arroz tropical e batatas suflê e, de sobremesa, musse de chocolate (R$ 91, por pessoa). Al. Campinas, 530, Jd. Paulista, 3285-6189.

Foto: divulgação

O clima intimista e o tempero asiático são as apostas do Tian para os apaixonados. Em cinco etapas, o menu inclui o curry vermelho de pato com lichia (foto) e taça de espumante (R$ 190, o casal). R. Jerônimo da Veiga, 36, Itaim Bibi, 2389-9399.

Na Vino!, o menu traz opções como nhoque de batata ao creme de gorgonzola; filé de tilápia com risoto de abóbora e torta de chocolate (R$ 99, por pessoa). R. Professor Tamandaré de Toledo, 51, Itaim Bibi, 3078-6442.

Foto: Felipe Gombossy/div.

O ambiente moderninho dita o clima descontraído do Side, onde será servido um menu em três etapas (R$ 100, por pessoa), com drinque surpresa e ‘Choux Cream’ (foto), com creme de baunilha, toffee de caramelo e flor de sal. R. Tabapuã, 830, Itaim Bibi, 3168-0311.

Os casais que forem ao La Bodeguita vão provar os típicos ‘Piquillos’ e ‘Croquetas’, de entrada. O jantar traz ainda ceviche de salmão, paella e brownie de chocolate, por 180, o casal. Al. Tietê, 360, Jd. Paulista, 2691-3557.

Menu de R$ 100 a R$ 130

Foto: Tadeu Brunelli/divulgação

O tiradito de salmão com crocante de quinoa e vegetais (foto) abre o jantar no Killa. Em seguida, o casal escolhe entre três opções de prato principal e duas de sobremesa (R$ 210, para dois). R. Padre Chico, 324, Perdizes, 98551-8511.

Entre os pratos que a chef Andrea Kaufmann fará no AK Vila estão croquete de pato, lagostins com cuscuz e torta de maçã com sorvete de gengibre (R$ 120, por pessoa). R. Fradique Coutinho, 1.240, Pinheiros, 3231-4496.

No novo Pina, a refeição assinada pelo chef italiano Ricardo Rossi terá quatro pratos, como o risoto de frutos do mar com robalo e a terrine de três chocolates, a R$ 124, por pessoa. R. Jacurici, 27, Itaim Bibi, 3071-2501.

Foto: Tadeu Brunelli/divulgação

No salão mais formal do Picchi, o chef Pier Paolo servirá ‘Vitello Tonnato’, ‘Agnolotti Al Plin Brodo’ e, para fechar com doçura, ‘Semifreddo’ de pistache, chocolate e mel (R$ 115, por pessoa; foto). R. Oscar Freire, 533, Jd. Paulista, 3065-5560.

O chef Fábio Vieira privilegia os ingredientes brasileiros nas receitas do Micaela. No dia 12, o menu terá pirarucu com purê de batata-doce e manjar de coco (R$ 129, por pessoa). R. José Maria Lisboa, 228, Jd. Paulista, 3473-6849.

Menu acima de R$ 130

Reserve um lugar no andar inferior e compartilhe o jantar em oito etapas do Sakagura A1 (R$ 185, por pessoa). Além de sushi e sashimi, haverá siri mole e sopa de cogumelo. R. Jerônimo da Veiga, 74, Itaim Bibi, 3078-3883.

Foto: divulgação

O La Madonnina receberá os casais para um jantar à luz de velas com taça de espumante e cardápio a R$ 150 (por pessoa), em três tempos, que traz receitas como o filé ao gorgonzola com risoto de açafrão (foto). R. Hélio Pellegrino, 204, V. N. Conceição, 3842-0012.

Recém-aberto, o Ô-Restaurante celebra com menu de seis tempos harmonizado com vinhos, a R$ 160, por pessoa. Costelinha na cerveja e risoto de pera estão entre as opções. R. Harmonia, 321, V. Madalena, 2539-3840.

Foto: Rogério Voltan/divulgação

Quatro pratos compõem o cardápio elaborado pelo chef Flávio Miyamura para a data (R$ 135, por pessoa). Na seleção do Miya estão paleta de cordeiro com purê de couve-flor e, para a sobremesa, terrine de amêndoas com frutas vermelhas (foto). R. Fradique Coutinho, 47, Pinheiros, 2359-8760.

No Le Bilboquet, a data mais romântica do calendário terá um menu com entrada, prato e sobremesa a R$ 200, por pessoa, com vieiras grelhadas e risoto com lagostins. R. Vitório Fasano, 49, Jd. Paulista, 2615-1510.