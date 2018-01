Jamie's Italian abre as portas em São Paulo

Ambiente do Jamie’s Italian (Foto: Raphael Criscuolo/divulgação)

Um dos chefs mais famosos do mundo, o carismático Jamie Oliver sempre faz parecer fácil e saboroso qualquer coisa que cozinhe diante das câmeras. Quem quiser conferir uma das receitas do chef inglês já pode visitar o Jamie’s Italian, primeiro restaurante da rede nas Américas, aberto há três dias.

Com 500 m2 divididos em dois andares, a casa é uma bela caixa de vidro, com piso de madeira de demolição, móveis e peças de decoração importados, estação de massas e bar, no térreo, e cozinha aberta no mezanino.

O cardápio transita entre clássicos cantineiros e pratos com uma pegada mais moderna. O menu abre com petiscos, tábuas de frios e nove opções de entradas (R$ 18/R$ 38), como a porção de lula crocante com maionese de alho (R$ 24).

Lula crocante (Foto: Matt Russell/divulgação)

Entre os principais, estão oito massas, como o linguine com camarões (R$ 64 ou R$ 42, meia porção) e o spaghetti alla norma (R$ 39), e ainda sugestões com frango, peixe e carne, como a picanha (R$ 69) – uma exclusividade do menu paulistano, assim como as caipirinhas. Há também uma versão de hambúrguer com queijo minas padrão (R$ 46), saladas, como ‘A Melhor Salada de Salmão’ (R$ 38; foto), e os pratos do dia.

‘A Melhor Salada de Salmão’ (Foto: Matt Russell/divulgação)

Para arrematar, uma seleção de sorvetes, coquetéis doces e cinco sobremesas, como o brownie com calda de chocolate, sorvete de caramelo e flor de sal servido com pipoca caramelada com Amaretto (R$ 22), e o cheesecake de limão-siciliano e calda de amoras (R$ 19).

Como o horário da casa é estendido, alguns petiscos também figuram na carta do bar, caso do ‘Arancini Margherita’ (R$ 28), bolinhos de risoto com tomate e muçarela. Para beber, uma boa oferta de vinhos, cervejas e coquetéis, que custam entre R$ 24 e R$ 35.

ONDE: Av. Horácio Lafer, 61, Itaim Bibi, 2365-1309.

QUANDO: 11h30/1h (sáb., 12h/1h; dom., 12h/0h).

QUANTO: Cc. e Cd.: todos.