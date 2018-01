James Blunt é um dos destaques de shows da semana

Sexta (6)

Dado Villa-Lobos

O guitarrista apresenta as músicas de seu segundo álbum solo, ‘O Passo do Colapso’ (2012). Lucas Vasconcellos (guitarra), Carlos Laufer (contrabaixo), Cris Caffarelli (teclado) e Lourenço Monteiro (bateria) acompanham o músico, que também relembra sucessos da Legião Urbana, grupo do qual fez parte.

Sesc Belenzinho. Teatro (392 lug.). R. Pe. Adelino, 1.000, 2076-9700. Sexta (6) e sáb. (7), 21h; dom. (8), 18h. R$ 12/R$ 40. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Fafá de Belém

Ao lado do pianista Luiz Karam, a cantora, que completa 40 anos de carreira, relembra seus grandes sucessos no show ‘Mulheres do Brasil’.

Terra da Garoa (330 lug.). Av. São João, 555, metrô República, 3361-3538. Sexta (6), 22h (abertura: 20h). R$ 140/R$ 270 (inclui jantar). Cc. e Cd.: A, V e M.

Filipe Catto

Prestes a gravar um novo álbum, o cantor faz show intimista, acompanhado apenas por dois músicos. No repertório, músicas do EP ‘Saga’ (2009) e dos CDs ‘Fôlego’ (2011) e ‘Entre Cabelos, Olhos e Furacões’ (2013).

Tom Jazz (200 lug.) Av. Angélica, 2331, Higienópolis, 3255-0084. Sexta (6) e sáb. (7), 22h. R$ 90. Cc.: todos. Cd.: todos.

Horace Andy

O cantor e compositor jamaicano mostra seu reggae na festa Zion.

Centro Cultural Rio Verde (400 lug.) R. Belmiro Braga, 119, V. Madalena, 3459-5321. Sexta (6), 23h. R$ 50. Cc.: todos. Cd.: todos.

Juçara Marçal

Vocalista do Metá Metá, a cantora apresenta o repertório de seu primeiro disco solo, ‘Encarnado’ (2014).

Casa de Francisca (44 lug.). R. José Maria Lisboa, 190, Jd. Paulista, 3052-0547. Sexta (6), 22h30. R$ 53 (esgotado). Cc.: todos. Cd.: todos.

Leonardo e Eduardo Costa

Os sertanejos apresentam o show baseado no DVD ‘Cabaré’. Eles relembram sucessos de Waldick Soriano, Amado Batista, Trio Parada Dura, entre outros.

Citibank Hall (3.036 lug.). Av. das Nações Unidas, 17.955, S. Amaro, 2846-6010. Sexta (6), 22h30; sáb. (7), 22h. R$ 80/R$ 350. Cc.: todos. Cd.: todos.

Ministry

A banda americana de metal industrial se apresenta no Brasil pela primeira vez. O grupo de Al Jourgensen chega com a turnê do álbum ‘From Beer To Eternity’. ‘PermaWar’ e ‘Punch in the Face’ estão no repertório.

Audio SP (3.000 lug.). Av. Francisco Matarazzo, 694, Água Branca, 3862- 8279 . Sexta (6), 21h30 (abertura: 20h). R$ 200/R$ 400.Cc.: todos. Cd.: todos.

Moraes Moreira e Davi Moraes

Pai e filho interpretam o repertório de ‘Acabou Chorare’ (1972), álbum clássico dos Novos Baianos, grupo do qual Moraes foi um dos principais compositores. Músicas como ‘Mistério do Planeta’, ‘Preta Pretinha’ e ‘Besta é Tu’ estão na apresentação.

Sesc Pinheiros. Teatro Paulo Autran (1.010 lug). R. Paes Leme, 195, 3095-9400. Sexta (6) e sáb. (7), 21h. R$ 15/R$ 50. Cc.: todos. Cd.: todos.

Orquestra Brasileira de Música Jamaicana

Em ‘Volume II – O Baile Continua’, o grupo faz releituras de ‘Frevo Mulher’ (Zé Ramalho), ‘Dancin’ Days’ (Ruban/ Nelson Motta), ‘País Tropical’ (Jorge Ben Jor), entre outros sucessos.

Sesc Belenzinho. Comedoria (500 lug.). R. Pe. Adelino, 1.000, 2076-9700. Sexta (6), 21h30. R$ 7,50/R$ 25. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Revelação

No show ‘Revelação 360º’, o grupo de pagode formado por Almirzinho, Mauro Júnior, Rogérinho, Sérgio Rufino, Beto Lima e Artur Luis comemora 20 anos de estrada. ‘Só Vai de Camarote’ e ‘Pai’ estão no repertório. A Bateria Pegada de Macaco, da Escola de Samba Vai Vai, e os grupos Introdução e Recomeço também se apresentam.

Carioca Club (1.000 lug.). R. Cardeal Arcoverde, 2.899, Pinheiros. 3813-8598. Sexta (6), 23h (abertura). R$ 30/R$ 40. Cc.: M e V. Cd.: todos.

Simbiose – Uma Noite em Manchester

As bandas Inky e Aldo The Band fazem uma homenagem ao rock inglês interpretando músicas do Joy Division e do New Order na primeira edição do projeto, que terá a exibição de um filme surpresa.

Cine Joia (992 lug.). Pça. Carlos Gomes, 82, metrô Liberdade, 3231-3705. Sexta (6), 22h (abertura). Exibição de filme: 23h. Show: 0h30. R$ 30/R$ 40. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Terno Rei

O quinteto paulistano faz rock alternativo com pegada de trip hop e outras influências. Eles apresentam as músicas do EP ‘Trem Leva Minhas Pernas’ e do CD de estreia, ‘Vigília’ (2014). A banda Sky Between Leaves abre a noite.

Casa do Mancha (100 lug.). R. Felipe de Alcaçova, s/nº, V. Madalena, 3796-7981. Sexta (6), 21h. R$ 20.

Cc.: não aceita. Cd.: M e V.

The Baggios e Coutto Orchestra

As duas bandas de Sergipe se apresentam no projeto que relembra os shows do ‘Prata Da Casa’ em 2014. Forró, tango e rock estão na sonoridade de ambas.

Sesc Pompeia. Choperia (800 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. Sexta (6), 21h. R$ 6/R$ 20. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Zezé Motta

Lançado em 2012, ‘Negra Melodia’ é o disco em que a cantora e atriz funde os repertórios de Jards Macalé e Luiz Melodia. Além de interpretar músicas do CD, ela ainda relembra outras gravadas anteriormente, como ‘Muito Prazer, Zezé’ (Rita Lee/ Roberto de Carvalho) e ‘Rita Baiana’ (John Neschling/ Geraldo Carneiro).

Caixa Cultural (80 lug.). Pça. da Sé, 111, metrô Sé, 3321-4400. Sexta (6), sáb. (7) e dom. (8), 19h15. Grátis (retirar ingresso às 12h do dia da apresentação).

Sáb. (7)

Benjamin Taubkin e Ivan Vilela

O pianista e o violeiro se unem para apresentar composições próprias e tradicionais.

Sesc Pompeia. Teatro (356 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. Sáb. (7), 21h; dom. (8), 19h. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Cobra Coral

Formado por Flávio Henrique, Kadu Vianna, Pedro Morais e Mariana Nunes, o grupo vocal de Belo Horizonte interpreta composições próprias e alheias em arranjos para vozes e violões.

Sesc Campo Limpo. R. N. S. do Bom Conselho, 120, metrô Campo Limpo, 5510- 2700. Sáb. (7), 20h. Grátis.

Cracker Blues

Com 16 anos de carreira, a banda de blues formada pelos músicos Paulo Coruja (voz e gaita), Marcelo Bottleneck (guitarra), Paulo Kruger (baixo) e Jeferson Gaúcho (bateria) apresenta o repertório de seus dois CDs, ‘Entre o México e o Inferno'(2009) e ‘Prata do Carrasco’ (2014).

Sesc Belenzinho. Comedoria (500 lug.). R. Pe. Adelino, 1.000, 2076-9700. Sáb. (7), 21h30. R$ 6/R$ 20. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Dado Villa-Lobos

Leia mais acima

Dead Fish

Após cinco anos sem gravar um álbum, a banda de hardcore retorna com o CD ‘Vitória’. Na apresentação de sábado (7), as bandas Anzol e O Inimigo fazem a abertura. No domingo (8), é a vez dos grupos Plastic Fire e Statues on Fire.

Hangar 110 (640 lug.). R. Rodolfo Miranda, 110, metrô Armênia, 3229-7442. Sáb. (7), 19h; dom. (8), 18h. R$ 30/R$ 40. Cc.: todos. Cd.: todos.

Filipe Catto

Leia mais acima

Holger

O grupo paulistano continua a busca pelo equilíbrio entre o indie rock, o axé e ritmos caribenhos em seu terceiro CD, homônimo. Casa do Mancha (100 lug.). R. Felipe de Alcaçova, s/n, V. Madalena, 3796-7981. Sáb. (7), 21h. R$ 20. Cc.: não aceita. Cd.: M e V.

Leonardo e Eduardo Costa

Leia mais acima

Lulinha Alencar

O músico reverencia um obscuro repertório instrumental de Luiz Gonzaga no show ‘Cem Gonzaga’. ‘Pisa de Mansinho’ e ‘Treze de Dezembro’ são algumas das músicas que serão interpretadas.

Casa de Francisca (44 lug.). R. José Maria Lisboa, 190, Jd. Paulista, 3052-0547. Sáb. (7), 22h30. R$ 35. Cc.: todos. Cd.: todos.

Moraes Moreira e Davi Moraes

Leia mais acima

Projeto Coisa Fina e Flavio Tris

O coletivo de música instrumental convida o cantor e compositor para interpretar músicas de compositores como Chico Buarque.

Serralheria (200 lug.). R. Guaicurus, 857, Lapa, 2592-3923. Sáb. (7), 23h (abertura: 22h). R$ 20. Cc.: todos. Cd.: todos.

RAPadura e Mexidinho

O cearense Francisco Igor Almeida dos Santos, conhecido por RAPadura Xique Chico, e a banda pernambucana fecham o projeto que relembra os shows do ‘Prata Da Casa’ em 2014.

Sesc Pompeia. Choperia (800 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. Sáb. (7), 21h. R$ 6/R$ 20. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Suricato

Revelada no programa ‘Superstar’, da TV Globo, a banda apresenta o repertório do CD ‘Sol-te’. ‘Bom Começo’ e ‘Pra Tudo Acontecer’ são bons exemplos da sonoridade do grupo, que vai do folk ao rock.

Cine Joia (992 lug.). Pça. Carlos Gomes, 82, metrô Liberdade, 3231-3705. Sáb. (7), 22h (abertura; show, 0h30). R$ 40/R$ 50. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Thunderbird e Devotos de Nossa Senhora Aparecida

Com influências do rock clássico, a banda liderada por Luiz Thunderbird apresenta músicas de seus 25 anos de carreira. Centro Cultural São Paulo.

Sala Adoniran Barbosa (622 lug.). R. Vergueiro, 1.000, metrô Vergueiro, 3397-4002. Sáb. (7), 19h. Grátis (ingressos já disponíveis na bilheteria).

Zezé Motta

Leia mais acima

Dom. (8)

5 a Seco

O quinteto apresenta as músicas do CD mais recente, ‘Policromo’ (2014). Leo Bianchini, Pedro Altério, Pedro Viáfora, Tó Brandileone e Vinicius Calderoni mostram canções próprias como ‘Não Tem Paz’ e ‘Eu Amo Djavan’.

Sesc Pinheiros. Teatro Paulo Autran (1.010 lug). R. Paes Leme, 195, 3095-9400. Dom. (8), 18h. R$ 12/R$ 40 (esgotado). Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Benjamin Taubkin e Ivan Vilela

Leia mais acima

Céu

A cantora apresenta as músicas de seu primeiro DVD, ‘Céu ao Vivo’. Gravado no ano passado, o repertório traz um balanço de seus dez anos de carreira. Há releitura de ‘Mil e Uma Noites de Amor’, de Pepeu Gomes. A festa Escambo também ocorre.

Superloft. R. Cardeal Arcoverde, 2.926, Pinheiros. Dom. (8), 16h (show, 20h). R$ 40/R$ 60. Ingressos pelo site www.eventick.com.br.

Dado Villa-Lobos

Leia mais acima

Dead Fish

Leia mais acima

Epica & Dragonforce

A banda holandesa de metal sinfônico e o grupo inglês vêm excursionando juntos pelo mundo. O Epica destaca as músicas de ‘The Quantum Enigma’ (2014) e o Dragonforce apresenta o repertório de ‘Maximum Overload’.

Audio SP (3.000 lug.). Av. Francisco Matarazzo, 694, Água Branca, 3862-8279 . Dom. (8), 18h (abertura). R$ 120. Cc.: todos. Cd.: todos.

Eduardo Lages & Orquestra

O maestro de Roberto Carlos apresenta o show ‘Toda Brasileira É uma Diva’, em homenagem ao Dia Internacional da Mulher. Músicas de Roberto, Beatles, entre outros, estão no repertório.

Teatro Bradesco (1.457 lug). Bourbon Shopping. R. Turiaçu, 2.100, Perdizes, 2063-5087. Dom. (8), 20h. R$ 50/R$ 150. Cc.: todos. Cd.: todos.

Fernando Lauria

No show ‘Canções Por Elas’, o cantor interpreta músicas como ‘Folhetim’ (Chico Buarque) e ‘O Mundo é um Moinho’ (Cartola). Participações das cantoras Carla Casarim, Carol Bezerra, Clara Moreno, Graça Cunha e Marcela Maita.

Tom Jazz (200 lug.). Av. Angélica, 2331, Higienópolis, 3255-0084. Dom. (8), 21h. R$ 60. Cc.: todos. Cd.: todos.

Negra Li

A cantora homenageia a sambista Jovelina Pérola Negra, grande nome do pagode dos anos 80. ‘Conselho de Vizinho’, ‘Malandro Também Chora’ e ‘Luz do Repente’ são algumas das músicas relembradas no show.

Sesc Campo Limpo. R. N. S. do Bom Conselho, 120, metrô Campo Limpo, 5510-2700. Dom. (8), 19h. Grátis.

Pitanga em Pé de Amora

O grupo apresenta as músicas de seu segundo álbum, ‘Pontes Para Si’, produzido por Swami Jr.. As cantoras Bruna Caram, Luciana Alves e Vanessa Moreno participam da apresentação, em homenagem ao Dia Internacional da Mulher.

Centro Cultural São Paulo. Sala Adoniran Barbosa (622 lug.). R. Vergueiro, 1.000, metrô Vergueiro, 3397-4002. Dom. (8), 18h. R$ 20. Cc: todos. Cd.: todos.

Pedro La Colina

O cantor e percussionista chileno homenageia compositores e intérpretes da música caribenha.

Bourbon Street (400 lug.). R. dos Chanés, 127, Moema, 5095-6100. Dom. (8), 21h30 (abertura: 20h). R$ 32. Cc.: todos. Cd: todos.

Zezé Motta

Leia mais acima

Vó Tereza

Com influências de soul e samba-rock, a banda apresenta o repertório de ‘Não Repare a Bagunça’, disco que será lançado em abril.

Casa do Mancha (100 lug.). R. Felipe de Alcaçova, s/nº, V. Madalena, 3796-7981. Dom. (8), 21h (abertura: 19h30). R$ 20. Cc.: não aceita. Cd.: M e V.

3ª (10)

Delvindelux

Com onze anos de carreira, a banda que tem Tony Gordin à frente mostra sua mistura de rock n’ roll com disco, eletrorock e batidas funk.

Espaço Cultural Puxadinho da Praça. R. Belmiro Braga, 216, V. Madalena, 2337-9901. 3ª (10), 21h (abertura: 20h). R$ 15/R$ 20. Cc.: M e V. Cd.: M e V.

Soundscapes e Sky Between Leaves

O Soundscapes apresenta as músicas do EP ‘A Lifetime A Minute’. Já a banda psicodélica formada por Tito Cordeiro (voz e guitarra), Brenno Balbino (baixo e sintetizadores) e Juliana Favero (bateria) lança o vinil de 7 polegadas ‘Klein Blues’.

Serralheria (200 lug.). R. Guaicurus, 857, Lapa, 2592-3923. 3ª (10), 21h (abertura). R$ 20. Cc.: todos. Cd.: todos.

4ª (11)

City and Colour

Antigo integrante da banda Alexisonfire, Dallas Green vem com seu projeto folk pela primeira vez ao Brasil. Ele destaca as músicas do álbum ‘The Hurry and The Harm’ (2013).

Cine Joia (992 lug.). Pça. Carlos Gomes, 82, metrô Liberdade, 3231-3705. 4ª (11) e 5ª (12), 22h30 (abertura: 20h). R$ 160 (ingressos esgotados para 5ª). Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Fagner

O cantor e compositor abre o projeto ‘Notas Contemporâneas’. Ele será entrevistado por Cadão Volpato e terá seus sucessos executados por músicos convidados.

Museu da Imagem e do Som (MIS), Auditório (172 lug.). Av. Europa, 158, Jd. Europa, 2117-4777. 4ª (11), 20h. Grátis (retirar ingresso 1h antes).

James Blunt

James Blunt

Lançado em 2013, ‘Moon Landing’ é o álbum mais recente do cantor britânico, que ficou conhecido pelo sucesso ‘You’re Beautiful’.

Clube Atlético Juventus. Salão Nobre (4.415 lug.). R. Comendador Roberto Ugolini, 20, Móoca, 2271-2000. 4ª (11), 22h. R$ 200/R$ 400. Cc.: todos. Cd.:todos.

Juliana Perdigão

Com seu clarinete e sua flauta, a cantora apresenta músicas de autores como Jards Macalé, Romulo Fróes, entre outros.

Casa de Francisca (44 lug.). R. José Maria Lisboa, 190, Jd. Paulista, 3052-0547. 4ª (11), 21h30. R$ 35. Cc.: todos. Cd.: todos.

Michelle Abu

A instrumentista que já trabalhou com Elza Soares e Maria Alcina apresenta seu primeiro álbum como cantora, ‘#1’.

Sesc Pinheiros. Auditório (101 lug. ) R. Paes Leme, 195, 3095-9400. 4ª (11), 20h30. R$ 7,50/R$ 25. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Nuno Mindelis

O guitarrista destaca músicas do CD, ‘Angels & Clowns’ Bourbon Street (400 lug.).

R. dos Chanés, 127, Moema, 5095-6100. 4ª (11), 21h30 (abertura: 20h). R$ 50. Cc.: todos. Cd: todos.

Originais do Samba

No show ‘Não Deixe o Samba Morrer’, o grupo interpreta grandes sucessos da carreira.

Sesc Campo Limpo. R. N. S. do Bom Conselho, 120, metrô Campo Limpo, 5510- 2700. 4ª (11), 16h30. Grátis.

5ª (12)

Andreia Dias

A cantora faz pré-lançamento do álbum ‘Prisioneira do Amor’, em que interpreta músicas que Rita Lee lançou nos anos 70. Os arranjos são de Tim Bernardes, que integra o grupo O Terno.

Casa de Francisca (44 lug.). R. José Maria Lisboa, 190, Jd. Paulista, 3052-0547. 5ª (12), 21h30. R$ 35. Cc.: todos. Cd.: todos.

City and Colour

Leia mais acima

Radiolaria e Yohomama

Grupo pop com toques de indie rock, o Radiolaria apresenta as músicas do álbum de estreia, ‘Vermelho’. Já o quarteto paulista Yohomama destaca o repertório de seus EPs.

Sensorial Discos (95 lug.). R. Augusta, 2.389, Cerqueira César, 3333-1914. 5ª (12), 20h. R$ 10. Cc.: todos. Cd.: todos.

Serial Funkers

A banda, que homenageia ícones do soul e do funk, lança seu primeiro CD, ‘Porque Funk é Coisa Séria’, O cantor e compositor Ed Motta participa do show.

Bourbon Street (400 lug.). R. dos Chanés, 127, Moema, 5095-6100. 5ª (12), 22h30 (abertura: 20h30). R$ 65. Cc.: todos. Cd: todos.