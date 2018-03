Jair Naves lança seu segundo álbum, ‘Trovões a Me Atingir’, com letras sobre o amor e suas consequências. Convidados do CD, como Bárbara Eugênia, participam da apresentação, além de Hélio Flanders, do Vanguart.

Jair Naves

Auditório Ibirapuera (800 lug.). Pq. Ibirapuera. Av. Pedro Álvares Cabral, s/nº, portão 2, 3629-1075. Sexta (27), 21h. R$ 20. Cc.: todos. Cd.: todos.